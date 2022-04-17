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حقار : بعيد عن البهرجة الحزبية أنا دائما أقول إدريس كان رئيساً مثالياً لتشاد.


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 19 Avril 2022



حقار : بعيد عن البهرجة الحزبية أنا دائما أقول إدريس كان رئيساً مثالياً لتشاد.

قال الدكتور حقار محمد أحمد في مقابلة خاصة مع موقع الوحدة الاخباري : بعيد عن المتجارة للحركة الوطنية للإنقاذ وبعيد عن البهرجة الحزبية والسياسية اقول المشير إدريس ديبي انتو كان رئيسا مثاليا لتشاد وسط شعب ينقصه العقلية المدنية والروح المدني.

وأشار دكتور حقار محمد أحمد إلى ان ديبي رجل الضرورة ، وكان يرى الضرورة في استمرارية ديبي في الحكم بعيد عن الترويج السياسي ، مضيفا أنا لست ممن استفادة من الحركة الوطنية للإنقاذ بالمناصب ، كنت مؤيدا لديبي أكثر من الكوادر المزيفة والمتصلق أو الكادر الحقيقي الذي استفاد منهم المشير وهم قلة.

وقال حقار : عندما سمعت الخبر كان من اسوأ اللحظات في حياتي ، مر أسبوعين ونفسي يقول لي لا تصدق ، إنها صدمة حقيقية وكبيرة.

وختم تعليقه على وفاة المشير قائلا : أوصي القادة في الحركة الوطنية للإنقاذ والتشاديين عامة يجب أن يعيشوا فكرة هذا الإنسان ، لأن أفكاره وطنية شاملة.ض


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