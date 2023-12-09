دعوة المؤسسات في البلدان العربية والإسلامية إلى التدخل الإنساني العاجل للاجئين السودانيين في أدري شرق تشاد



منذ بداية الأعمال العدائية بين مختلف الفصائل المسلحة في السودان في أبريل 2023، توافد آلاف اللاجئين السودانيين على بلدة أدري الحدودية في شرق البلاد. ومن المتوقع أن يزداد هذا العدد في الأشهر المقبلة مع استمرار الحرب. تصل بعض العائلات مع بعض الأمتعة الأساسية، بينما يصل البعض الآخر إلى الفقر المدقع تمامًا. إنهم يستقرون في ملاجئ غير مستقرة لا تلبي احتياجاتهم بشكل كافٍ. وتجدر الإشارة أيضا إلى أن معظم الذين يصلون إلى الحدود هم من النساء والأطفال المعرضين للخطر بصفة خاصة.

أدت موجة النزوح هذه من غرب السودان إلى إجهاد الموارد المتاحة. ويؤثر ذلك أيضا على المجتمعات المحلية التي ترتفع تكاليف معيشتها ويحتل اللاجئون الأراضي الصالحة للزراعة.

مركز الدراسات للتنمية والوقاية من التطرف الذي كانت مهمته في الموقع في الفترة من 17 إلى 23 نوفمبر 2023، يشكر المنظمات التي تكافح لمساعدة اللاجئين، ولكنه يتأثر بالضيق الذي يعيش فيه هؤلاء اللاجئون السودانيون، ويلاحظ مع الأسف والدهشة غياب العمل الإنساني من قبل المؤسسات في البلدان العربية والإسلامية.



يدعو مركز الدراسات للتنمية والوقاية من التطرف الدول العربية والإسلامية مساعدة اللاجئين السودانيين على سد فجوة المساعدات الإنسانية الطارئة من حيث:

توفير المأوى اللائق ؛

المرافق الصحية ؛

المياه ؛

الأغذية ؛

طبيب...

يدعو مركز الدراسات العالم العربي الإسلامي، الاستجابة للاحتياجات الأساسية للناس الذين يسعون إلى الفرار من أجل تجنب وضع كارثي، وخاصة مع البرد الذي يلوح في الأفق.