









TCHAD رئيس الجمهورية يلتقي مع مسؤولي نقابتي العاملين في السلك القضائي

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 5 Avril 2022







التقى ظهر اليوم الثلاثاء الخامس من أبريل عام 2022 رئيس المجلس العسكري الانتقالي، رئيس الجمهورية، رأس الدولة الفريق محمد إدريس ديبي إتنو رئيس المجلس الأعلى للقضاء التقى مع نقابتي القضاة في تشاد بالقصر الرئاسي.



مواضيع عديدة طُرحت خلال هذا اللقاء الذي جمع نقابتي القضاة مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي، رئيس الجمهورية، رأس الدولة الفريق محمد إدريس ديبي إتنو، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وخاصة ما يواجهه السلك القضائي من صعوبات في أداء دوره والاستجابة للتطلعات العميقة للسكان فيما يتعلق بالوصول إلى العدالة وإعادة الثقة في السلك القضائي ، والتخلص من الرشوة والشجار بين نقابات القضاة ، والتدخل الخارجي في قضايا المحاكم، وانتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين، والسلوك الاستفزازي للقضاة وغير ذلك.



جرى اللقاء بحضور وزير العدل وحامي الأختام ووزير الأمن العام والهجرة ، ووزير إدارة الأراضي والوزير المكلف بالدفاع ورئيس المحكمة العليا ومعاوني رئيس الجمهورية في الأمانة العامة والمكتب المدني.



رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية الفريق محمد إدريس ديبي إتنو قال إن من اولوياته إنشاء نظام قضائي يحترم الحريات الفردية والحقوق الأساسية للمواطنين، وأن المجلس العسكري الانتقالي لن يبخل بأي وسيلة لدعم العدالة التي تمثل قلب سيادة القانون ، ودعا رئيس الجمهورية في الوقت نفسه العاملين في السلك القضائي إلى لعب دورهم كاملا في جميع المستويات لكي يستعيد القضاء هيبته ويحظى بثقة الشعب التشادي.



وحسب وزير العدل وحامي الأختام محمد أحمد الحبو فإن اللقاء كان مثمرا ويخدم مصلحة القضاء التشادي ، وعلى القضاة التعاون مع الدولة في تحقيق ذلك، وقال الوزير إن رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء قد رضي بتنفيذ مطالب القضاة، وفي نفس الإطار حتهم رئيس الجمهورية على ارك بعض الممارسات التي تخل بأدبيات وأخلاقيات المهنة.



وقد صرح عضو نقابة القضاة محمد الأمين رشيد زايد بأنهم خرجوا مطمئنين من لقاء رئيس الجمهورية الذي رد على العديد من مطالبهم.



رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء الفريق محمد إدريس ديبي إتنو قال إن الحكومة بذلت جهودا كبيرة في تحسين ظروف القضاء لكن القضاة أنفسهم خدشوا صورة العدالة التشادية، وعليه يجب وضع حد لكل أنواع الفساد داخل السلك القضائي. وعن حماية القضاة طمئن رئيس الجمهورية راس الدولة القضاة بالنشر الكامل لضباط الأمن بأعداد كافية في جميع المحاكم الموجودة في الولايات، وتطبيق الأمر رقم صفرصفر سبعة المتعلق بالنظام الأساسي للسلطة القضائية ، وإحالة كل مرتكبي الاعتداءات إلى العدالة.



إن اللقاء قد وجد حلا للمشاكل التي يعاني منها النظام القضائي، وأن استجابة رئيس المجلس العسكري الانتقالي، رئيس الجمهورية، رأس الدولة، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الفريق محمد إدريس ديبي إتنو لمطالب نقابتي القضاة دليل على الاولوية التي يوليها للقضاء والعدل وسيادة القانون باعتبارها ركائز قوية لبناء دولة الحقوق والحكم الرشيد.





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