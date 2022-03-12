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رئيس المجلس العسكري في مدينة فايا حاضرة ولاية بوركو في إطار جولة داخلية


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 12 Mars 2022



رئيس المجلس العسكري في مدينة فايا حاضرة ولاية بوركو في إطار جولة داخلية

وصل رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق محمد إدريس ديبي إتنو قبيل ظهر اليوم السبت ١٢  مارس  وصل إلى مدينة فايا حاضرة ولاية بوركو وذلك ضمن جولته في داخل البلاد.

وكان في استقباله بأرض المطار حاكم ولاية بوركو الجنرال حسن صالح القدم الجنيدي ، بجانبه أبناء المنطقة  الذين كانوا في الصفوف الاولى للمستقبلين وهم وزير المالية والميزانية  طاهر حامد نقلين، وزير الشؤون العقارية وتطوير السكن والتمدن موسى بتراكي ووزير الطيران المدني والارصاد الجوية حسين طاهر سوقومي،  إلى جانب وزير إدارة الأراضي ونائب قائد منطقة الدفاع رقم سبعة العقيد محمد اللزم التجاني.

هذا وخلال هذه الزيارة التي تعد الأولى لرئيس المجلس العسكري الانتقالي وسيعقد رئيس لقاءات مع المسؤولين الإداريين والعسكريين والتقليديين وقادة المجتمع المدني.

حيث من المقرر ان يناقش معهم جملة من القضايا التي تهم الولاية الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من القضايا التي تتعلق بتنمية وتطوير المنطقة، كما سيحمل إليهم رسالة السلام والتعايش السلمي والعيش المشترك بين جميع مكونات المجتمع في ولاية بوركو.


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