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TCHAD

رئيس المجلس العسكري يؤكد دعمه الشخصي وحكومته للناطقين بالعربية


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 18 Décembre 2021



رئيس المجلس العسكري يؤكد دعمه الشخصي وحكومته للناطقين بالعربية

نشر رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق محمد إدريس ديبي ، مقطع فيديو عبر صفحته على فيسبوك ، هنأ الناطقين باللغة العربية وأكد دعم حكومته للغة العربية والمتحدثين بها.

قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق محمد إدريس ديبي: "اليوم 18 ديسمبر هو اليوم العالمي للغة العربية. أهنئ جميع إخواني وأخواتي الناطقين بالعربية في تشاد" وأضاف كما اشكر الناطقين بالعربية لمساهمتم الملموسة في تنمية البلاد مضيفا إن الناطقين بالعربية لم يقصروا.

وأعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق محمد إدريس ديبي ، دعمه الشخصي والحكومي للناطقين باللغة العربية ، مؤكدا التضامن مع الناطقين باللغة العربية في التعليم من أجل المساهمة في تنمية البلاد.


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