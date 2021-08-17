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TCHAD

رئيس المجلس العسكري يحث على استمرارية الجانب التنموي في البلاد


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 17 Août 2021



رئيس المجلس العسكري يحث على استمرارية الجانب التنموي في البلاد

قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق محمد إدريس ديبي ، اليوم الاثنين ، بعد وضع حجر الأساس لرصف شارع مرجندفق ، إنه يجب تكثيف جهود التنمية في تشاد رغم الفترة الانتقالية الاستثنائية.

وأضاف رئيس المجلس العسكري: “نحن في فترة انتقالية ، تهيمن عليها القضايا الأمنية والحوار الوطني ، لكن جهود التنمية في بلادنا يجب ألا تتباطأ. وشدد الفريق محمد إدريس ديبي على استمرار تنمية البلاد.

ستقوم شركة ساتوم الفرنسية بتنفيذ أعمال الرصف وإنشاء الأعمال المساعدة وتصريف 13.3 كم للمياه في غضون 24 شهرًا.

كما أوضح باتاليت جيو ، وزير البنية التحتية ، أن الهدف من هذا العمل هو حل جميع مشاكل الحي ، وأيضًا أنه سيوفر ظروفًا معيشية أفضل للسكان ، من خلال تحسين التنقل ، عبر تحسين الطرق ، وتقليل وضعية الوقوف. الماء ، ناقل للأمراض في المناطق الحضرية.
 


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