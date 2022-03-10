رئيس المجلس العسكري يلتقي مع أسرة ضحايا أحداث ٢٤-٢٥ يناير



إلتقى رئيس المجلس العسكري الانتقالي فريق أول محمد إدريس ديبي في 9 مارس في مدينة أبشي مع أسرة وذوي ضحايا الأحداث المؤسفة التي وقعت في يناير الماضي بغرض تقديم العزاء وطمأتهم بتحقيق العدالة.



وناقش رئيس المجلس العسكري الانتقالي معهم حول مجموعة واسعة من الموضوعات التي تعتني بقدسية الحياة البشرية ، وفضائل التسامح والعفو ، وضرورة التعايش السلمي ، وتطور الانتقال والعديد من الموضوعات المهمة الأخرى.



للإشارة في 24 و 25 يناير 2022 ، اندلعت مظاهرات في أبشي تناهض تنصيب رئيس الكانتون وقمعت قوات الأمن المتظاهرين بعنف ، مما أدى إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى.

