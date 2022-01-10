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رئيس الوزراء يذكر الزعماء التقليديين بإطار حدودهم


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 10 Janvier 2022



رئيس الوزراء يذكر الزعماء التقليديين بإطار حدودهم

طلب رئيس الوزراء باهيمي باداكي ألبرت في 7 يناير من وزير الإدارة الأراضي تذكير السلطات التقليدية والعرفية عليها التصرف حصريًا في حدود سلطاتها والعمل كحلقة وصل بين الإدارة والسكان الخاضعين لسلطتها.

ويشير رئيس الحكومة إلى أن السلطات التقليدية والعرفية يجب ألا تتعدى بأي حال من الأحوال على القضايا الجنائية المخولة مباشرة للسلطات القضائية.

وتأتي هذه التعليمات الصادرة عن رئيس الوزراء في أعقاب القرار المثير للجدل لسلطان دار بيليا إذ فرضت عقوبات متعددة على الجرائم الإجتماعية التي واجهت انتقادا حادا من قبل الوزارة المعنية.


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