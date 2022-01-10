رئيس الوزراء يذكر الزعماء التقليديين بإطار حدودهم



طلب رئيس الوزراء باهيمي باداكي ألبرت في 7 يناير من وزير الإدارة الأراضي تذكير السلطات التقليدية والعرفية عليها التصرف حصريًا في حدود سلطاتها والعمل كحلقة وصل بين الإدارة والسكان الخاضعين لسلطتها.



ويشير رئيس الحكومة إلى أن السلطات التقليدية والعرفية يجب ألا تتعدى بأي حال من الأحوال على القضايا الجنائية المخولة مباشرة للسلطات القضائية.



وتأتي هذه التعليمات الصادرة عن رئيس الوزراء في أعقاب القرار المثير للجدل لسلطان دار بيليا إذ فرضت عقوبات متعددة على الجرائم الإجتماعية التي واجهت انتقادا حادا من قبل الوزارة المعنية.

