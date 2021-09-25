رسالة رئيس المجلس العسكري الإنتقالي إلى النواب



قرأ رئيس الجمعية الوطنية الدكتور هارون كبادي في 24 سبتمبر رسالة من رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد إدريس ديبي موجهة إلى أعضاء الجمعية الوطنية وأشاد بالدور الحاسم لممثلي الشعب في الهيئة التشريعية الثالثة.



وفقا لرئيس المجلس العسكري الانتقالي، سيكون أعضاء المجلس الوطني الانتقالي على مستوى المهمة الموكلة إلى نجاح الانتقال السياسي.



قال محمد إدريس ديبي "لدى الشعب التشادي بأسره أمل كبير في هذه المرحلة التاريخية من حياة بلدنا العزيز والجميل ، ويشمل جميع مواطنينا ، من الداخل ومن المهجر ، من أجل انتقال سلمي وهادئ بروح كاملة من المصالحة والزمالة".



وأضاف وهو يدعونا إلى الاستمرار في مسار حوار وطني شامل حقًا يشهد مشاركة جميع التشاديين ، بما في ذلك جميع الجماعات السياسية والعسكرية التي تتطلع إلى السلام.



خلال الدورة التشريعية الثالثة ، أقرت الجمعية الوطنية 322 قانونًا تهدف إلى تعزيز الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي في تشاد.