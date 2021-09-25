Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

رسالة رئيس المجلس العسكري الإنتقالي إلى النواب


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 25 Septembre 2021



رسالة رئيس المجلس العسكري الإنتقالي إلى النواب

 قرأ رئيس الجمعية الوطنية الدكتور هارون كبادي في 24 سبتمبر رسالة من رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد إدريس ديبي موجهة إلى أعضاء الجمعية الوطنية وأشاد بالدور الحاسم لممثلي الشعب في الهيئة التشريعية الثالثة.

وفقا لرئيس المجلس العسكري الانتقالي، سيكون أعضاء المجلس الوطني الانتقالي على مستوى المهمة الموكلة إلى نجاح الانتقال السياسي.

قال محمد إدريس ديبي "لدى الشعب التشادي بأسره أمل كبير في هذه المرحلة التاريخية من حياة بلدنا العزيز والجميل ، ويشمل جميع مواطنينا ، من الداخل ومن المهجر ، من أجل انتقال سلمي وهادئ بروح كاملة من المصالحة والزمالة".

وأضاف وهو يدعونا إلى الاستمرار في مسار حوار وطني شامل حقًا يشهد مشاركة جميع التشاديين ، بما في ذلك جميع الجماعات السياسية والعسكرية التي تتطلع إلى السلام.

خلال الدورة التشريعية الثالثة ، أقرت الجمعية الوطنية 322 قانونًا تهدف إلى تعزيز الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي في تشاد.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 24/09/2021

Tchad : dans le Batha, ouverture d’un atelier en ingénierie de formation

Tchad : dans le Batha, ouverture d’un atelier en ingénierie de formation

Tchad : la marche du Wakit Tamma reportée au 2 octobre Tchad : la marche du Wakit Tamma reportée au 2 octobre 24/09/2021

Populaires

Tchad : deux nouveaux grades dans l'armée

24/09/2021

Tchad : les 93 membres du Conseil national de transition bientôt connus

24/09/2021

Tchad : l’Assemblée nationale approuve la réforme du statut des militaires

24/09/2021
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 08/09/2021 - Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert technique et journaliste indépendant

Cameroun : l’enrichissement illicite préoccupe

Cameroun : l’enrichissement illicite préoccupe

Tchad : le dialogue national inclusif est-il nécessaire ? Tchad : le dialogue national inclusif est-il nécessaire ? 06/09/2021 - Martin Hidgé Ndouba

ANALYSE - 23/09/2021 - Ilyes Zouari - Président du CERMF

Dépassant le Botswana, le Gabon devient le pays le plus riche d’Afrique (hors très petits pays)

Dépassant le Botswana, le Gabon devient le pays le plus riche d’Afrique (hors très petits pays)

Afrique : montée des coups d'État, une menace pour la démocratie Afrique : montée des coups d'État, une menace pour la démocratie 16/09/2021 - Tchonchimbo Ouapi Raphaël

REACTION - 04/06/2021 - Info Alwihda

Tchad : suspendu de ses fonctions, le délégué de l'environnement du Salamat se défend

Tchad : suspendu de ses fonctions, le délégué de l'environnement du Salamat se défend

Confinement de N'Djamena : une mesure impopulaire Confinement de N'Djamena : une mesure impopulaire 03/01/2021 - Mbainaissem Gédéon

© 2020 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter