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TCHAD

صابر يؤكد استقالته من منصبه برئاسة الجمهورية


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 6 Avril 2022



صابر يؤكد استقالته من منصبه برئاسة الجمهورية

كتب عبد الله صابر فضل مدير مكتب المدني السابق برئاسة الجمهورية على فيسبوك موضحاً أسباب استقالته ، مؤكدا أن استقالته لا علاقة لها بالسياسة ، مشيدا بسعي رئيس المجلس العسكري الانتقالي الذي وصفه بالناجح موضحاً بأن دوافع استقالته تتمثل في غياب نظام المؤسسي واعتبارات شخصية أخرى.

وساق صابر حديثه مفصلا أسباب توقفه : من خلال خطأ بعض اللاعقلانية الإدارية التي تم الحفاظ عليها والتي تعتبر رئيس المجلس العسكري الانتقالي نفسه ضحية لها ، مضيفا كان لدي شعور بأنني عديم الفائدة وعاجز في المنصب الذي كنت أشغله كرامة ومسؤولية رعاية الباقي التفاصيل الأخرى ستبقى سرا بيني وبين الله.

واضاف صابر : أحافظ على تقديري وثقتي في رئيس المجلس العسكري الانتقالي فيما يتعلق بقدرته على تنفيذ الانتقال بنجاح ، إنه حقًا الرجل المناسب للوظيفة ، بشرط أن يكون مدفوعًا فقط بهذا القلب السليم الذي وهبه الله إياه.

وحث صابر التشاديين على أن يثقوا برئيس المجلس العسكري الانتقالي الذي ينضح بالتواضع والحكمة والتوازن والعديد من الصفات الأخرى غير المتوقعة على حد تعبيره ، مصيفا حفظه الله في هذا الطريق الوحيد الذي يؤدي إلى خلاص بلادنا.

وكما شدد على ضرورة تحمل المسؤولية الكاملة لإنجاح هذه المرحلة التي أوشكت على الانتهاء قال صابر : أي مواطن تشادي أو صانع قرار ، فإن مستقبل تشاد هو شأن الجميع ، خاصة في هذا الوقت الذي سيتم فيه اتخاذ خيارات حيوية في الأسابيع القادمة.

واختتم قائلا : لا يوجد مقدس. لذلك أنا أيضًا. ما زلت رجلاً بنقاط ضعفه ومبادئه عرضة للنقد


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