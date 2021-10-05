صالح كبزابو يفصح عن تفاصيل الجدول الزمني لجنة المنظمة للحوار



على الرغم من الجدول الزمني وظروف العمل التقييدية للغاية ، ستسعى اللجنة المنظمة للحوار الوطني السامل للتواصل مع الشركاء ، بأشكال مختلفة ، بشأن تطوير أنشطتها ، عند الضرورة.



ومن المقرر أن يبدأ هذا التشاور مع القوى الحية في النصف الأول من شهر أكتوبر. وستنتهي من حيث المبدأ في 31 أكتوبر 2021. إحدى المهام الرئيسية الموكلة إلى اللجنة المنظمة للحوار الوطني هي تنظيم مشاورات مع القوات الوطنية ، داخل البلاد وخارجها وفي المنفى ، من أجل جمع توقعاتهم ومقترحاتهم.



فيما يتعلق بالحوار الوطني الشامل أعلن صالح كبزابو ، نائب رئيس اللجنة المكلفة بتنظيم الحوار ، اليوم الاثنين ، صالح كبزابو بأن بتنظيم الحوار في السلك المعتمد في تشاد.



وكما وجه نداءً عاجلاً إلى جميع أصحاب المصلحة في عملية التحضير لهذه الاجتماعات الوطنية التي طال انتظارها وتنظيمها ، لكي يلعب كل منهم دوره في تحقيق الهدف النهائي لمهمته ، وهو تهيئة الظروف اللازمة والمناسبة لعقد اجتماع شامل.