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TCHAD

عبيدو : دخلنا لنشاهد التغييرات بأنفسنا بدلا من البقاء في الخارج


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 3 Octobre 2021



عبيدو : دخلنا لنشاهد التغييرات بأنفسنا بدلا من البقاء في الخارج

حل الأمين العام لوفاق التشادي للدفاع عن حقوق الإنسان محمد نور عبيدو ضيفا في برنامج "ضيف الأسبوع" على التلفزيون الوطني ، حيث شرح دوافع مشاركة منظمته في الحوار الوطني.

قال عبيدو : "نحن لا نعارِض لكي نعارَض ، إنه من الأفضل أن تكون بالداخل لتغيير حتى شيء واحد بدلاً من البقاء بالخارج وعدم تغيير أي شيء.

وأضاف أننا لا نتفق بالضرورة مع المجلس العسكري الانتقالي في بعض النقاط وهذا الاختلاف هو بالتحديد جوهر الديمقراطية ،

وأوضح عبيدو ان منظمته كانت خارج النظام منذ فترة طويلة ، واليوم قرر أن تكون فاعلين في الحياة السياسية البلاد ، أما بالنسبة للحوار أعرب باته يأمل أن يكون فرصة لتشاد لفتح صفحة جديدة في تاريخها.

محمد نور عبيدو منظمته كانت تحل مركزا قويا في المعارضة التشادية إذ شاركت في عدة أنشطة سياسية مناهضة لنظام ديبي وابنه عبر منصة ترو سي ترو ومن ثم واكت تما التي انسحبت منها قبل أيام.
 


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