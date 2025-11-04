Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

عمدة بلدية إنجمينا يسلّم معدات للنظافة في إطار جعل العاصمة خالية من الأوساخ


Alwihda Info | Par Mariam Marouf - 4 Novembre 2025



عمدة بلدية إنجمينا يسلّم معدات للنظافة في إطار جعل العاصمة خالية من الأوساخ

في إطار الجهود المتواصلة الرامية إلى جعل العاصمة إنجمينا مدينة نظيفة وخالية من الأوساخ، قام عمدة بلدية إنجمينا السيد سنوني عبد الكريم، مساء اليوم، بتسليم مجموعة من المعدات المخصصة للعاملين في مجال النظافة بالأحياء التابعة للدائرة الأولى، وذلك لدعمهم وتسهيل مهامهم اليومية في جمع النفايات وتحسين البيئة الحضرية.

وخلال حفل التسليم، عبّر أحد المستفيدين من هذه المبادرة عن خالص شكره وامتنانه لعمدة البلدية، مشيدًا بهذا الدعم الذي اعتبره دليلاً على اهتمام السلطات المحلية بالعاملين في هذا القطاع الحيوي. وأوضح أن هذه المعدات جاءت في الوقت المناسب، وستسهم بشكل كبير في رفع كفاءة العمل وتحسين نظافة الأحياء، مؤكداً التزامهم بأداء واجبهم على أكمل وجه.

من جهته، أوضح عمدة بلدية إنجمينا السيد سنوني عبد الكريم أن هذه المبادرة تُعدّ الأولى من نوعها على مستوى العاصمة، مشيرًا إلى أنها تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى تعزيز إمكانيات عمال النظافة وتوسيع نطاق العمل ليشمل جميع دوائر إنجمينا.

وأكد العمدة في كلمته أن البلدية تسعى جاهدة لتوفير بيئة نظيفة وصحية لجميع سكان المدينة، داعيًا المواطنين إلى التعاون مع فرق النظافة في الحفاظ على جمالية العاصمة ومرافقها العامة.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 03/11/2025

Tchad : Ouverture de la 2ème édition du Festival International des Métiers de la Mode (FIMMO)

Tchad : Ouverture de la 2ème édition du Festival International des Métiers de la Mode (FIMMO)

​وزير الصحة يتوعد بمحاسبة المقصرين بعد حادثة حريق أسرة في نجامينا ​وزير الصحة يتوعد بمحاسبة المقصرين بعد حادثة حريق أسرة في نجامينا 03/11/2025

Populaires

N’Djamena : la Commune et le CFC unissent leurs efforts pour un développement urbain durable

03/11/2025

Tchad : un chef de canton du Hadjer Lamis révoqué par décret

04/11/2025

Burkina : le président Ibrahim Traoré échange avec l’ancien président sud-africain Jacob Zuma

04/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 02/11/2025 - Achta Mahamat

Tchad : La fidélité a-t-elle encore une valeur dans le monde moderne ?

Tchad : La fidélité a-t-elle encore une valeur dans le monde moderne ?

Réforme législative et engagement communautaire : les clés pour débloquer l'exploration pétrolière et gazière en Afrique du Sud Réforme législative et engagement communautaire : les clés pour débloquer l'exploration pétrolière et gazière en Afrique du Sud 01/11/2025 - NJ Ayuk, président exécutif de la Chambre africaine de l'énergie

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter