عمدة بلدية إنجمينا يسلّم معدات للنظافة في إطار جعل العاصمة خالية من الأوساخ



في إطار الجهود المتواصلة الرامية إلى جعل العاصمة إنجمينا مدينة نظيفة وخالية من الأوساخ، قام عمدة بلدية إنجمينا السيد سنوني عبد الكريم، مساء اليوم، بتسليم مجموعة من المعدات المخصصة للعاملين في مجال النظافة بالأحياء التابعة للدائرة الأولى، وذلك لدعمهم وتسهيل مهامهم اليومية في جمع النفايات وتحسين البيئة الحضرية.



وخلال حفل التسليم، عبّر أحد المستفيدين من هذه المبادرة عن خالص شكره وامتنانه لعمدة البلدية، مشيدًا بهذا الدعم الذي اعتبره دليلاً على اهتمام السلطات المحلية بالعاملين في هذا القطاع الحيوي. وأوضح أن هذه المعدات جاءت في الوقت المناسب، وستسهم بشكل كبير في رفع كفاءة العمل وتحسين نظافة الأحياء، مؤكداً التزامهم بأداء واجبهم على أكمل وجه.



من جهته، أوضح عمدة بلدية إنجمينا السيد سنوني عبد الكريم أن هذه المبادرة تُعدّ الأولى من نوعها على مستوى العاصمة، مشيرًا إلى أنها تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى تعزيز إمكانيات عمال النظافة وتوسيع نطاق العمل ليشمل جميع دوائر إنجمينا.



وأكد العمدة في كلمته أن البلدية تسعى جاهدة لتوفير بيئة نظيفة وصحية لجميع سكان المدينة، داعيًا المواطنين إلى التعاون مع فرق النظافة في الحفاظ على جمالية العاصمة ومرافقها العامة.