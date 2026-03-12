غرفة التجارة في تشاد تنصّب أعضاءها القنصليين وتؤكد دعم القطاع الخاص



إنجمينا – شهد مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة والمناجم والحرف اليدوية، مساء اليوم بالعاصمة إنجمينا، مراسم تنصيب الأعضاء القنصليين المنتخبين داخل العاصمة وممثلي الغرفة في مختلف أقاليم البلاد، وذلك بحضور وزير التجارة والصناعة والحرف اليدوية السيد ديبولو فنكا ماتي، إلى جانب عدد من المسؤولين والفاعلين الاقتصاديين وممثلي القطاع الخاص.



ويأتي هذا الحفل تتويجاً للعملية الانتخابية القنصلية التي أفرزت ممثلين جدداً للغرفة القنصلية، في خطوة تهدف إلى تعزيز دور هذه المؤسسة في تمثيل مصالح الفاعلين الاقتصاديين ومواكبة جهود الدولة في دعم التنمية الاقتصادية.



وخلال كلمته بالمناسبة، هنّأ وزير التجارة والصناعة والحرف اليدوية الأعضاء القنصليين المنتخبين على الثقة التي منحهم إياها المتعاملون الاقتصاديون، مؤكداً أن هذه المسؤولية تتطلب العمل بروح الالتزام والجدية لخدمة مصالح القطاع الخاص وتعزيز دوره في دفع عجلة التنمية.



كما أشاد الوزير بالجهود التي بذلتها اللجنة الانتخابية القنصلية وإدارة الغرفة التجارية في تنظيم الانتخابات، مؤكداً أن العملية جرت في أجواء اتسمت بالشفافية والمصداقية، بما يعكس التزام المؤسسات الوطنية بمبادئ الحوكمة الرشيدة.



وأشار الوزير إلى أن تنصيب المسؤولين القنصليين يأتي في سياق وطني يتسم بإرادة قوية لدى السلطات العليا في الدولة بقيادة رئيس الجمهورية، المارشال محمد إدريس ديبي إتنو، لإطلاق إصلاحات تهدف إلى تحديث الاقتصاد الوطني وتعزيز نموه، من خلال تمكين القطاع الخاص وإعطائه دوراً محورياً في مسار التنمية الوطنية.



وأكد أن الحكومة تولي أهمية كبيرة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشدداً على أن الغرفة القنصلية تضطلع بدور محوري في نقل انشغالات الفاعلين الاقتصاديين والدفاع عن مصالحهم، إضافة إلى المساهمة في تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار.



كما دعا الأعضاء القنصليين المنتخبين إلى العمل بروح المسؤولية والوحدة، ومرافقة التجار والصناعيين والمزارعين والحرفيين والفاعلين في قطاع التعدين، والمساهمة في تقديم مقترحات بناءة من شأنها دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية الشركات التشادية.



واختُتم الحفل بالإعلان الرسمي عن تنصيب الأعضاء القنصليين المنتخبين لولاية جديدة، وسط آمال بأن تسهم هذه الخطوة في تعزيز دور الغرفة التجارية ومرافقة الفاعلين الاقتصاديين في مختلف القطاعات، بما يخدم التنمية الاقتصادية في البلاد.