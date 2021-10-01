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قوكوني ودي : لقد حان وقت الحوار يجب على الجميع ان يشارك ، تشاد ملك للجميع"


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 1 Octobre 2021



قوكوني ودي : لقد حان وقت الحوار يجب على الجميع ان يشارك ، تشاد ملك للجميع"

عرض رئيس اللجنة الفنية الخاصة بمشاركة السياسيين العسكريين في الحوار الوطني الشامل ، قوكوني ودي ، اليوم الجمعة ١ أكتوبر الأنشطة التي تم تنفيذها من قبل اللجنة التي ترأسها.

قال السيد قوكوني : "انتهت جميع التناقضات التي أدت إلى نشوب صراعات عنيفة حول العالم بالحوار بين مختلف الشخصيات حول طاولة".

وأضاف "حان وقت الحوار. يجب أن نقبل بعضنا البعض وبعضنا البعض في اختلافهم للدخول في نقاش صريح ومباشر وصادق حول مستقبل بلدنا. تشاد ملك لنا جميعًا ولا ينبغي لأحد أن يشعر بالإقصاء ".

شُكلت اللجنة الفنية الخاصة بمشاركة السياسيين العسكريين في الحوار الوطني الشامل ، وفقا لرئيس اللجنة فإن اللجنة تعتبر هيئة هدفها التفويض تحديد وإقامة روابط مع الجميع ، وتنظيم الاجتماعات ، وتحديد المعالم والطرائق من أجل تهيئة الظروف المناسبة للتبادلات لفتح مسار الحوار الوطني الشامل.


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