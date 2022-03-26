لجنة متابعة أزمة دار وداي24-25يناير تنبه جميع مواطني دار وداي على الحيطة والحذر من الإنجرار خلف مآرب أشخاص باسم أبناء المنطقة



عبر بيان صحفي صدر مساء اليوم من لجنة 24-25من يناير بمدينة أبشي .



يوضح البيان قائلا :لاشك إن شعب دار وداي يدعم المجلس العسكري الإنتقالي ،ويقف خلف خطى سلطات البلاد الرامية للاستقرار بشدة .

"ويضيف البيان" بناء على مواقف سكان دار وداي وتأييدهم لبسط الأمن والاستقرار تخطر لجنة متابعة أزمة دار وداي 24-25من يناير لجميع مواطني دار وداي المقيمين داخل البلاد وخارجها بأن سكان دار وداي في حالة حزن جراء ماحصل في يومي 24-25من يناير المنصرم .



"ويشير البيان"إلى أن الوقت لايسمح لمواطني دار وداي المقيمين بكافة المدن للتعبير عن الفرح أو إقامة مختلف المحافل .



وتنبه اللجنةالمذكورة أعلاه "عبر البيان ذاته" لجميع مواطني شعب دار وداي بالولاية عامة والعاصمة خاصة إلى أن الحفل الذي يقام في الـ27من هذا الشهر بقصر الخامس عشر من يناير لا يمثل شعب دار وداي ولا الكيانات المنضوية للشعب المذكور .



"وتنبه اللجنة في البيان"إلى جميع مواطني دار وداي المقيمين في العاصمة وبقية المدن تجنب المشاركة فيه باسم شعب دار وداي ،لأن الحفل ماهو إلا لتحقيق مصالح شخصية باسم شعب دار وداي ،وإن اللجنة تسعى للم شمل جميع من يسكن دار وداي وبقية ولايات تشاد .





رئاسة إعلام لجنة متابعة أزمة دار وداي 24-25من يناير

إبراهيم حسن مهاجر



أبشي بتاريخ25مارس2022م .