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ماذا يقصد بالجلسة التنقلية للمحكمة الابتدائية ؟


Alwihda Info | Par آدم إبراهيم آدم - 27 Novembre 2022



ماذا يقصد بالجلسة التنقلية للمحكمة الابتدائية ؟
 
ماذا يقصد بالجلسة التنقلية للمحكمة الابتدائية ؟ 
Qu’est-ce qu’une audience foraine? 

طبقا لأحكام المادة رقم 41 من القانون رقم 011 لعام 2013م الخاص بالتنظيم القضائي في تشاد فإن جلسات المحكمة الابتدائية الكبرى تنقسم إلى: 
1- جلسات إحتفالية Audience Solennelle : 
ويقصد بها الجلسة التي تنعقد بغرض تنصيب قضاة المحكمة،  أو افتتاح السنة القضائية الجدية ، أو تأدية اليمين الدستورية قي الحالات التي ينص عليها القانون ، وفق نص المادة رقم 42 من القانون أعلاه. 
2 - جلسات عادية Audience Ordinaire : 
وهي تلك الجلسات العادية التي تنعقد بها المحكمة كعادتها في قاعة المحكمة في مسألة أو دعوى (مدنية ، إدارية ، جنائية،  أحوال شخصية ....) ، وفق نص المادة رقم 43 من القانون أعلاه. 
3 - جلسات تنقلية Audience Foraine :
 وهي تلك الجلسة التي تنعقد خارج نطاق مقر المحكمة الأساسي بشكل استثنائي لضرورة ، وذلك بعد موافقة قرار  الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية، وغالبا ما تقوم المحكمة الابتدائية الكبرى لمدينة أنجمينا بانعقاد جلساتها التنقلية جارح نطاق مقرها الرئيسي إلى سجن كليسوم ، أو سجن موسورو ، أو سجن كلوتورو .
4 - جلسات العطلة القضائية:  Audience pendant les vacances judiciaires 
وهي تلك الجلسات التي تنعقد أثناء العطلة القضائية ومدتها شهرين من كل سنة مقسمة في كل 15 يوم، من أجل الفصل في القضايا الاستعجالية ، وذلك وفق ما أقرته المادة رقم 45 من القانون رقم 011 لعام 2013م  الخاص بالتنظيم القضائي في تشاد .

القاضي : آدم إبراهيم آدم


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