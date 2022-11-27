ماذا يقصد بالجلسة التنقلية للمحكمة الابتدائية ؟

Qu’est-ce qu’une audience foraine?



طبقا لأحكام المادة رقم 41 من القانون رقم 011 لعام 2013م الخاص بالتنظيم القضائي في تشاد فإن جلسات المحكمة الابتدائية الكبرى تنقسم إلى:

1- جلسات إحتفالية Audience Solennelle :

ويقصد بها الجلسة التي تنعقد بغرض تنصيب قضاة المحكمة، أو افتتاح السنة القضائية الجدية ، أو تأدية اليمين الدستورية قي الحالات التي ينص عليها القانون ، وفق نص المادة رقم 42 من القانون أعلاه.

2 - جلسات عادية Audience Ordinaire :

وهي تلك الجلسات العادية التي تنعقد بها المحكمة كعادتها في قاعة المحكمة في مسألة أو دعوى (مدنية ، إدارية ، جنائية، أحوال شخصية ....) ، وفق نص المادة رقم 43 من القانون أعلاه.

3 - جلسات تنقلية Audience Foraine :

وهي تلك الجلسة التي تنعقد خارج نطاق مقر المحكمة الأساسي بشكل استثنائي لضرورة ، وذلك بعد موافقة قرار الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية، وغالبا ما تقوم المحكمة الابتدائية الكبرى لمدينة أنجمينا بانعقاد جلساتها التنقلية جارح نطاق مقرها الرئيسي إلى سجن كليسوم ، أو سجن موسورو ، أو سجن كلوتورو .

4 - جلسات العطلة القضائية: Audience pendant les vacances judiciaires

وهي تلك الجلسات التي تنعقد أثناء العطلة القضائية ومدتها شهرين من كل سنة مقسمة في كل 15 يوم، من أجل الفصل في القضايا الاستعجالية ، وذلك وفق ما أقرته المادة رقم 45 من القانون رقم 011 لعام 2013م الخاص بالتنظيم القضائي في تشاد .



القاضي : آدم إبراهيم آدم