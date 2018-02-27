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INTERNATIONAL

مايم كاست تدعم العملاء في الشرق الأوسط للامتثال لقانون حماية البيانات


- 27 Février 2018 modifié le 27 Février 2018 - 11:11


Mark French, premier vice-président et directeur de MimeCast
Mark French, premier vice-président et directeur de MimeCast
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 26 فبراير 2018 - أعلنت اليوم شركة مايم كاست المحدودة Mimecast Limited (رمزها في بورصة نيويورك MIME)، الشركة الرائدة في مجال أمن البريد الإلكتروني والبيانات، عن التزامها تجاه مساعدة العملاء على الامتثال للقانون العام لحماية البيانات GDPR – وهو نظام أوروبي جديد للخصوصية من المقرر تطبيقه اعتباراً من 25 مايو 2018. وضمن التزامها، أعلنت مايم كاست مؤخراً عن انضمام مارك فرنش إلى فريق قيادة الشركة بمنصب مدير الثقة ومدير حماية البيانات، ليقود جهودها في دعم الالتزام بالقانون العام لحماية البيانات. كما تقدم مايم كاست اليوم ضمانات إضافية ترتبط بالقانون في عقودها مع العملاء المعنيين، ممن يمتلكون بيانات شخصية للمقيمين في الاتحاد الأوروبي.

وتؤثر الضوابط الإضافية التي يمنحها القانون العام لحماية البيانات للأفراد حول كيفية بياناتهم الشخصية على المؤسسات حول العالم، نظراً لكونها تفرض التزامات جديدة على الشركات والجهات الحكومية التي تقوم بتسويق أو تتبع البيانات الشخصية للمقيمين في الاتحاد الأوروبي او تتعامل بها. ويجب على المؤسسات استخدام التقنيات والإجراءات المناسبة لضمان تأمين البيانات وإدارة النسخ الحديثة والارشيفية منها بدقة، فيما تتعرض لغرامات وعقوبات صارمة في حال عدم الامتثال.

وتضمن تقرير غارتنر المنشور في أغسطس 2017 بعنوان "وضوح القانون العام لحماية البيانات: الإجابة على 19 سؤالاً شائعاً من بارت ويلمسن" ما يلي: "في 25 مايو 2018، ستكون أقل من 50% من كافة المؤسسات المتأثرة بالقانون العام لحماية البيانات ممتثلة بالكامل لبنوده."1 تلتزم مايم كاست بالامتثال لأحكام القانون العام لحماية البيانات في جميع حلولها ومنتجاتها مع سريان القانون في 25 مايو 2018، كما تساعد مجموعة مايم كاست من الخدمات السحابية والإلكترونية المتميزة للبريد الإلكتروني عملاءها في استراتيجيات الامتثال للقانون العام لحماية البيانات."

في هذا السياق قال مارك فرنش، النائب الأول للرئيس ومدير الثقة لدى مايم كاست: "تحتاج كل استراتيجية امتثال للقانون العام لحماية البيانات إلى التعامل مع أمور عديدة منها الامن والأرشفة وتحديات توفر البريد الإلكتروني. فالهجمات الجديدة تهدّد أمن البيانات في كل يوم بينما يحتاج الموظفون إلى إمكانات الوصول المضبوطة والمستمرة لإجراء عمليات البحث السريعة في أرشيف البريد الإلكتروني. وبالإضافة إلى تطوير خدماتنا السحابية لتتوافق مع سياسات الخصوصية الجديدة ومتطلبات المرونة الإلكترونية، طبّقت مايم كاست تدابير الأمن وحماية البيانات التي تغطي التقنيات والعمليات والجوانب القانونية للمساعدة في حماية بيانات العميل، بما فيها القانون العام لحماية البيانات. فنحن نسعى باستمرار على تحقيق الشفافية وتطبيق الضوابط الداخلية على عملائنا وشركائنا، وتشهد بذلك العديد من الاعتمادات المتخصصة وتقارير التدقيق التي نحصل عليها."


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