

مراحل جريمة غسل الاموال



لو رجعنا إلى القانون الجنائي التشادي نجد أنه رصد صور وأشكال جريمة غسل الاموال، وجرم نقل وإرسال وتحويل الاموال المتحصلة من أنشطة اجرامية ، بالإضافة إلى كل من قدم المساعدة في عمليات الإيداع أو الاخفاء أو تحويل العائد المباشر أو غير المباشر لجناية أو جنحة ، وذلك وفق ما جاء في أحكام المادة رقم 228 وما بعدها .

وعليه فإن جريمة غسل الاموال بهذه الصور والأشكال التي أشار عليها القانون الجنائي التشادي، وقبل أن تكون بهذه الصور السابقة تمر بعدة مراحل مترابطة تهدف في مجملها إلى إخفاء المصدر الجرمي للعائدات غير المشروعة، ودفعها للامتزاج والاندماج في هياكل وآليات الاقتصاد المشروع ، بما يسمح للمجرمين فرصة التصرف بحرية تامة في هذه العائدات ذات المصدر غير المشروع، وهذه المراحل هي :



1 / الإيداع Placement



وتسمى هذه المرحلة بالاحلال أو التوظيف، ويمكن تعريفها بأنها دخول العائدات النقدية في نظام مالي يقوم على الأعمال ، بمعنى أن يقدم المال القذر في صورة تجارة مشروعة كبيع السيارات ، والمعادن الثمينة ، أو الودائع المصرفية أو الإستثمار في مجال السياحة والفندقة ، وتستخدم في هذه المرحلة شبكة في العديد من عناصر غسل الاموال التي قد تكون مؤسسات مالية كالمصارف أو غيرها من القطاعات الاقتصادية التي تتعامل بكثير من السيولة .



2/ مرحلة التغطية layering





وهي المرحلة التي يتم فيها إجراء سلسلة من العمليات المالية المتعاقبة لإخفاء الأصل غير المشروع للأموال، وتسمى هذه المرحلة أيضا مرحلة التمويه أو الفصل ، وفيها يقوم غاسلوا الأموال بتضليل الجهات الرقابية الأمنية والقضائية عن المصدر غير المشروع للأموال القذرة ، وذلك بهدف الفصل بين حصيلة الاموال غير المشروعة عن مصادرها ، أي إخفاء طبيعة المتحصلات من الأموال غير المشروعة عن طريق العديد من التحويلات سواء الداخلية أو الخارجية لإيجاد العديد من التحويلات والطبقات التي تؤدي إلي صعوبة الوصول إلى منشأها ، ويتم في المراكز المالية الكبرى أو في بلدان ذات نظام مصرفي متساهل حيث يتم فتح حسابات مصرفية بأسماء أشخاص غير مشتبه بها او بإنشاء شركات وهمية من أجل إزالة اي أثر جرمي للأموال غير المشروعة.

ومن الأساليب المستخدمة في هذه المرحلة ما يعرف بعملية الدفع من خلال الحساب ، حيث يقوم بنك أجنبى بفتح حساب لدى احد البنوك المحلية مثلا ، ويستخدم هذا الحساب من عملاء البنك الأجنبي لإدارة نشاطهم الوهمي عن طريق سحب شيكات عليه أو إيداع الاموال فيه ثم نقلها بعد ذلك إلى البنك الأجنبي في الخارج .



3/ مرحلة الدمج Intégration



تعد مرحلة الدمج المرحلة الأخيرة من مراحل جريمة غسل الاموال، وهي المرحلة الأكثر علانية والتي يتم من خلالها إعطاء مظهر قانوني للأموال غير المشروعة بعد أن انقطعت صلتها تماما بمنشئها الاجرامي، حيث يتم إدخالها في مختلف العمليات المالية والاقتصادية ، أي أن هذه المرحلة تؤمن الغطاء النهائي للمظهر الشرعي للثروات ذات المصدر غير المشروع، بطريقة تبدو وكأنها ناتجة عن إستثمار قانوني لمال من مصدر مشروع، وبعد وصول الاموال إلى مرحلة الدمج تكون قد بلغت مرحلة الأمان بحيث يكون من الصعوبه بمكان التفريق بين الاموال المشروعة والغير المشروعة، بحيث تعود مرة أخرى إلى أيدي المجرمين بعد أن أصبحت نظيفة ، ويتاح لهم بعد ذلك التصرف بها بحرية اما لاستخدامها في أنشطة اجرامية أخرى، أو حياة الترف أو إستثمارها في أنشطة مشروعة كشراء الأدوات المالية المختلفة من الاسهم، او في الأنشطة العقارية وقطاع السياحة وغير ذلك من الأعمال التجارية لتحقيق مزبد من الأرباح .