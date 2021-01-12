مشير تشاد يبحث مع عضو مجلس السيادة السوداني التعاون السياسي والأمني



جاء الوفد السوداني الرفيع الذي يترأسه الفريق مهندس بحري ابراهيم جابر عضو مجلس السيادة السوداني ، صباح هذا الثلاثاء إلى أم جرس للقاء مشير تشاد فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو ، عضو مجلس السيادة حمل معه رسالة شفهية من رئيس بلاده عبدالفتاح البرهان إلى نظيره مشير تشاد فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو .



وخلال اللقاء أشاد عضو مجلس السيادة بمستوى العلاقات بين الخرطوم وانجمينا .مشير تشاد فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو أكد بأن أمن السودان من أمن تشاد مؤكداً حرصه على زيادة التعاون في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.اللقاء الذي حضره وزير الخارجية والتكامل الافريقي ووزير الدفاع ، ومساعدي رئيس الجمهورية في المكتب المدني والعسكري ، تطرّق فيه الجانبان إلى مجالات التعاون الاستراتيجية بين تشاد والسودان ، بالإضافة إلى مجالات أخرى حيوية حسب تصريحات عضو مجلس السيادة السوداني . وعقب عام وكسر من مرحلة التغيير وأشهر من توقيع اتفاقية السلام فإن السودان في مرحلة مهمة ، تحتاج إلى خبرات جيرانها من أجل البناء والتوافق والتعمير .



وأكد الفريق مهندس بحري ابراهيم جابر عضو مجلس السيادة السوداني بأن بلاده تقدر دور تشاد بقيادة مشيرها فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو على جهوده المضنية في ترسيخ السلام واستتباب الأمن والاستقرار بالسودان ، خاصة دوره فخامته الفاعل في تحقيق اتفاقية السلام التي وقع عليها الفرقاء السودانيين بجبا في أكتوبر من السنة الماضية .