مشير تشاد يستقبل السفير البريطاني ومبعوث فرنسا لدى مجموعة الساحل

استقبل مشير تشاد فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو السفير البريطاني المعتمد لدى البلاد مع الإقامة بياوندى العاصمة الكاميرونية رو وان لاستون .تناول اللقاء علاقات التعاون القائمة بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها . كما كانت الملفات الأمنية حاضرة في مباحثات السفير البريطاني مع مشير تشاد فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي .وأكد السفير البريطاني أثناء خروجه من المقابلة ارتياح بلاده لدور تشاد في مجموعة الساحل الخمس واستتباب الأمن في المنطقة ، مؤكد استعداد المملكة المتحدة لتقديم الدعم لتشاد في المجالين الإنساني والتنموي بالإضافة إلى التجاري والثقافي كما تحدثنا عن الانتخابات المقبلة في تشاد وفق تعبيره .



السفير البريطاني لدى البلاد أكد قوة الشراكة وأهميتها للمستثمرين البريطانيين .



اللقاء الآخر هو هذا الذي جمع مشير تشاد فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بالمبعوث الفرنسي الخاص لمجموعة دول الساحل الخمس فريدريك بونتمر الذي جاء رفقة السفير الفرنسي لدى البلاد بلتران كوشيري .



لقاء ناقش فيه بونتمس مع مشير تشاد الوضع الإقليمي وبرنامج عمل مجموعة دول الساحل الخمس والتحديات التي تواجهها المجموعة



اللقاء الذي جرى بحضور وزير الخارجية والتكامل الافريقي وزميله في الاقتصاد والتخطيط التنموي ، ومعاني فخامته في الأمانة العامة والمكتب المدني قال فيه بونتمر جئت إلى انجمينا بصفتي أتولى مهمتين إحداهما كمبعوث فرنسي خاص للساحل ، والأخرى سأتولي خلال عدة أشهر وبشكل مؤقت مهمة الأمين العام لتحالف الساحل على أساس مقاربة متعددة لحل قضايا مجموعة الساحل الخمس ، كما تناولنا أيضا مواضيع أخرى تصب في رئاسة تشاد للمجموعة في الأشهر القادمة ، التحديات والآفاق .



وبما أن مجموعة دول الساحل، تجمع إقليمي للتنسيق والتعاون بهدف مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والعمل على حشد تمويلات واستقطاب استثمار أجنبي للنهوض ببلدانه الأعضاء ، إلا أن تحالف الساحل فهو تحالف يهدف لتقديم الدعم لمجموعة دول الساحل الخمس