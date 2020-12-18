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مشير تشاد يصل بول


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 18 Décembre 2020



مشير تشاد يصل بول
وبعد طوافه بالطابور العسكري الذي أعد على شرف استقبال فخامته .حيا مشير تشاد مستقبليه من أعضاء الحكومة على رأسهم ابن المنطقة وزير الوظيفة العامة والعمل علي امبدوا امبدومي وأعضاء المكتب المدني ، والشيوخ التقليديين ، رجال الدين وحشود المواطنين الذي جاءوا من مختلف المناطق بالمدن والقرى ترحيبا بمشير تشاد فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بمختلف تشكيلاتهم السياسية خاصة مناضلي الحركة الوطنية للإنقاذ بجميع تنظيماتها الشبابية والمرأة والأحزاب المتحالفة الأخرى . زيارة مشير تشاد لولاية البحيرة تدخل ضمن زياراته لداخل البلاد بغرض إطلاق مشاريع التنمية ، وتوجيه المجتمع إلى الوحدة الوطنية والتكافل الاجتماعي ، وتحقيق السلام الأمن الاستقرار بجميع ربوع الوطن



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