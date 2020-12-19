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مشير تشاد يلتقي أعيان وكوادر الولاية والإداريين بولاية البحيرة


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 19 Décembre 2020



مشير تشاد يلتقي أعيان وكوادر الولاية والإداريين بولاية البحيرة
لقاء عدد فيه والي الولاية محمد مكاي فضل الأسباب والعقبات التي كانت سببا في تأخير التنمية البحيرة
بأبناء المنطقة واداريها الشيوخ التقليديين ورجال الدين وكوادرها والشباب والمرأة والسياسيين وعلى لسان والي البحيرة أثنوا على الجهود المضنية لمشير تشاد المتمثلة في مطاردته أعداء الإنسانية بوكو حرام . كما تحدث الوالي عن التحديات التي تتمثل في الزحف الصحراوي الخلافات القبلية والتنمية المحلية وقلة المؤسسات الإدارية ، والمنشئات والصحة ، بالإضافة إلى أزمة بوكو حرام التي تسببت في تشريد المواطنين ونحن بالبحيرة نؤكد تضامننا معكم لبناء تشاد .لكن مشير تشاد فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو قال جئت هنا لأعرف ظروفكم ومايعانيه أبناء المنطقة . مشير تشاد قال إن السلام والاستقرار والشئون الاجتماعية والتنمية المحلية هي أولوياتنا في البحيرة ، وان حربنا ضد الإرهاب كلفنا كثيرا وفقدانا فيه الأرواح والعتاد ، وان مكافحة بكو حرام اصبحت سببا في إعاقة للتنمية ، وعلى الجميع تفهم الوضع تضعيف وسكر شوكتها بوكو حرام .
كلام مشير تشاد فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو .
محثا أبناء المنطقة إلى إحياء الضمير الوطني والتعاون الحكومة وعدم التواطئ مع بوكو حرام .
وأردف مشير تشاد بأنه لا توجد تنمية في منطقة والجميع مشارك في خرابها من كل الطبقات ، داعيا الكوادر والشيوخ التقليديين إلى ترك الخلافات والتفكير في البناء والتعمير ومنع ابناءكم بعدم التشبث بوكو حرام ، متأسفا على هذه العادة الخطيرة ، كما دعاهم إلى الوعي ووقف سفك دماء الأبرياء .
مشير تشاد أكد بأن كل المشاريع التي توقفت بالبحيرة ستبدأ ، مستشفيات ، مدارس ، طرق أسواق ، شريطة ألا يعتدي أبناءكم للعمال في الشركات المنفذة لهذه المشاريع .
كما تحدث مشير تشاد عن الزواج المبكر وختان الفتيات وإرسالهن إلى المدرسة .وأخيرا حث أبناء البحيرة إلى الوحدة ، التكافل الاجتماعي ، وعلى الكوادر عليكم بالاتحاد لأنه القوة ، آمرا الوزيرة المكلفة بالمرأة ، دعم المرأة بلاك بالقروض والمعدات للحد من معاناتها ،
شاكرا في نفسه قوات الدفاع والأمن على تضحياتهم الباسلة من اجل سلامة تشاد


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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