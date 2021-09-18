مفتشي في الطيران المدني يطلبون إلغاء مرسوم التعيينات في سطلة الطيران المدني



أرسل 19 مفتشا ومديرا تنفيذيا في مجال الطيران المدني رسالة في 10 سبتمبر 2021 إلى وزير الطيران المدني والأرصاد الجوية الوطنية للتعبير عن قلقهم "الجاد" بعد نشر المرسوم رقم 375 بتاريخ 25 أغسطس 2021 بشأن تعيينات في الطيران المدني سيما هيئة الطيران المدني.



وبحسب رأيهم ، فقد تم اختيار معظم مديري سلطة الطيران المدني دون الأخذ بعين الاعتبار مدى كفاية كفاءاتهم في مجالات الخبرة الموكلة إليهم.



وهم يعتبرون أن المدير العام ونائب المدير العام لهيئة الطيران المدني قد تم تعيينهم في انتهاك لأحكام قانون الطيران المدني الخاص بسيماك ، والقانون رقم 12 بشأن إنشاء سلطة الطيران المدني والمرسوم رقم 74 المؤرخ 25 يناير 2006 بشأن تنظيم وعمل سلطة الطيران المدني. وتنص المادة 21 من المرسوم المشار إليه على أن يتم اختيار المدير العام ونائبه من بين كبار المديرين التنفيذيين للطيران المدني ويجب أن تكون لديهم خبرة مهنية مثبتة.



أكد المفتشون ومدراء الطيران المدني في برقية التي حصلت الوحدة إنفو على نسخة منها ، كما أنهم يعترضون على التعيينات في مناصب المستشارين للمدير العام لسلطة الطيران المدني والمدقق الداخلي والتي تتم "بدون أي أساس قانوني" ، بالإضافة إلى التوظيف الفوضوي للموظفين.



من بين التوصيات المقدمة للوزير: الإلغاء التام للمرسوم الصادر في 25 أغسطس 2021 ؛ تقديم مقترحات جديدة للتعيينات في الامتثال الصارم للنصوص والأمر بالإلغاء التام للتعيينات الزائفة التي تتم في الهيئة.



كما تم إرسال نسخة من الرسالة إلى رئيس المجلس العسكري الانتقالي وإلى رئيس الحكومة الانتقالية.

