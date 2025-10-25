Alwihda Info
SPORTS

نادي بيف لكرة القدم يطلق رسميًا الموسم الرياضي 2025-2026 في نجامينا


Alwihda Info | Par Mariam Marouf - 25 Octobre 2025



 أطلق نادي بيف لكرة القدم رسميًا الموسم الرياضي 2025-2026 خلال مؤتمر عقد اليوم في نجامينا، بحضور أعضاء مكتب سياسة الجوار الأوروبي لكرة القدم، وعدد من الرياضيين الشباب، والمدربين، ومسؤولي النادي، والشركاء. ويهدف هذا المؤتمر إلى عرض طموحات النادي وخططه للموسم الجديد، وتأكيد دوره كنموذج للتميز والانضباط في كرة القدم التشادية. في كلمته خلال الافتتاح، قال رئيس النادي، السيد أويا برمة: «نحتفل اليوم بالانطلاقة الرسمية لأنشطة نادي بيف لموسم 2025-2026. يمثل هذا المؤتمر انتقالنا من مرحلة إلى أخرى — من موسم التوحيد إلى موسم الطموح. لقد أظهر فريقنا خلال الموسم الماضي شجاعةً وانضباطًا وروحًا جماعية عالية، مكّنته من احتلال المركز الأول في ترتيب دوري الدرجة الثانية في نجامينا. وأضاف: «أهدافنا لهذا الموسم واضحة: تحسين موقعنا في دوري الدرجة الثانية، والتأهل إلى الدرجة الأولى، وتعزيز الإعداد البدني والذهني للاعبينا، وتطوير المواهب الشابة، وزيادة احترافية إدارة النادي، ودعم كرة القدم النسائية. وأكد أن نادي بيف يسعى لأن يكون «نموذجًا في الصرامة والانضباط والتميز، ومرجعًا للشباب التشادي»، مشددًا على أن كرة القدم ليست مجرد رياضة، بل مدرسة للحياة تُعلّم قيم الاحترام والتضامن والمثابرة. وختم رئيس النادي كلمته بالقول: «طموحنا لا يقتصر على الفوز بالمباريات، بل نسعى لأن يصبح نادي بيف رمزًا للوحدة والتغلب على الصعاب والنجاح الجماعي. نعلن اليوم رسميًا افتتاح الموسم الرياضي 2025-2026، وندعو الجميع إلى تعزيز الروابط بين الشباب، ونشر ثقافة الصحة من خلال الرياضة، وجعل ألوان النادي تتألق في جميع أنحاء تشاد». من جانب آخر، تناول المؤتمر خطط النادي لتطوير البرامج التدريبية والمواهب الشابة، وتحسين أساليب الإدارة، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المحلية والدولية. ويأمل نادي بيف أن يكون هذا الموسم نقطة انطلاق نحو مزيد من النجاحات الرياضية والإنجازات الجماعية على مستوى كرة القدم التشادية.


