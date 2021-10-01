نتائج المجلس التشريعي الثالث للجمعية الوطنية



ألقى رئيس الجمعية الوطنية الدكتور هارون كبادي كلمة الأربعاء بمناسبة اختتام الدورة التشريعية الثالثة ، مركزا على الأنشطة التي تم تنفيذها والتحديات التي تم إزالتها والأهداف التي تم تحقيقها في 11 عامًا من العمل.



ومن بين 188 نائبا تم تنصيبهم في يونيو 2011 ، توفي 25 نائبا ، وكلفت الحكومة تسعة بمهمات ، واستقال أربعة.



وانتقلت الهيئة التشريعية الثالثة ، الناتجة عن انتخابات 13 فبراير 2011 ، من قصر 15 يناير إلى قصر الديمقراطية عام 2014.



وبحسب الدكتور هارون كبادي ، فإن "الإجراءات التي تمت خلال هذا المجلس التشريعي استرشدت بروح العمل الجيد الذي تم إجراؤه ، والبحث عن المصلحة العامة" وتتمثل في الآتي



- هيكل التنظيمي للجهاز البرلمان



وعلى الصعيد التشريعي ، عقدت 21 جلسة عادية و 14 جلسة استثنائية ، ودرس 322 مشروع قانون بينما لم يتم سن أربعة قوانين معتمدة.



على المستوى التنظيمي ، عزز المجلس التشريعي الثالث هياكل الجمعية الوطنية من خلال إنشاء مديريتين عامتين ، وإعادة تنظيم المديريات الفنية وعدة عشرات من الخدمات الفنية.



كما شرعت الهيئة التشريعية الثالثة في تعزيز اللجان الدائمة للجمعية الوطنية من خلال إنشاء لجنة لتفويض القوانين ولجنة خاصة مسؤولة عن مراقبة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.



- إنجازات دبلوماسية



في مجال الدبلوماسية بين البرلمانات ، شاركت الجمعية الوطنية خلال هذا العقد في أعمال عدة مجالس برلمانية.



- اجتماعية



في المجال الاجتماعي ، أنشأ المجلس التشريعي الثالث صندوقًا مشتركًا للصحة المشتركة ، هدفه الرئيسي هو القيام ، لصالح النواب والموظفين ، بعمل من التبصر والتضامن والمساعدة الاجتماعية.



- صحية



تم توقيع اتفاقية مع أستار ناشيونال لتغطية عمليات الإجلاء الطبي وتسديد النفقات الطبية ، وكذلك مع مستشفى النهضة الحديث منذ مايو 2014.



فيما يتعلق بالسياسة الاجتماعية ، بدأت الهيئة التشريعية الثالثة مفاوضات مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لسداد أقساط المتأخرات من الاشتراكات المتراكمة منذ المجلس التشريعي الأول.



- بنية تحتية



أما بالنسبة للقاعة العامة ، وقاعة اجتماعات المكتب ، وقاعة اجتماعات الرؤساء ، فقد تم تجديدها وتجهيزها بالكامل.



لدى الجمعية الوطنية الآن موقع على شبكة الإنترنت لضمان الرؤية الخارجية لأنشطتها البرلمانية ، من حيث الابتكارات ، تم تطوير "كتاب ذهبي" وجهاز ترومبينوسكوبي.