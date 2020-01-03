نجاة وزير العدل من حادث سقوط طائرة "إنتنوف" بالجنينة

سقطت مساء أمس 2\1\2020م طائرة إنتنوف بمطار الجنينة (الشهيد صبيرة) بعد لحظات من إقلاعها بمنطقة "كرك" شرقي المطار.



وكان من المفترض أن تقل الطائرة وزير العدل الدكتور نصرالدين عبد الباري.



وقال د. نصرالدين في إتصال هاتفي أجراه السيد منعم سليمان بعد الكادثة ، انه كان من المفترض أن يكون ضمن ركاب الطائرة ولكنه نزل منها قبل 10 دقائق من إقلاعها لظرف طاريء تتطلب نزوله.



وترحم وزير العدل على أرواح ضحايا الطائرة ووصفهم بالشهداء الأبرار.



- يجب تشكيل لجنة تحقيق دولية لمعرفة سبب سقوط الطائرة.