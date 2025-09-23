Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

نجامينا: اعتماد المراجع والبرامج التدريبية لتعزيز الكفاءات الوطنية


Alwihda Info | Par Mariam - 23 Septembre 2025



نجامينا: اعتماد المراجع والبرامج التدريبية لتعزيز الكفاءات الوطنية

اختُتمت صباح اليوم في العاصمة نجامينا أعمال الورشة الوطنية للمصادقة والتحقق من المراجع والبرامج التدريبية، التي نظمها الصندوق الوطني لدعم التدريب المهني (فوناب) بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتدريب المهني، وبمشاركة خبراء ومدربين وممثلين عن الهيئات الوطنية والإقليمية.

وقد استمرت الورشة من 19 إلى 22 سبتمبر الجاري، حيث ناقش المشاركون على مدى أربعة أيام النظام المرجعي للتدريب والتنظيم التعليمي، ونظام التقييم المهني، إضافة إلى شهادات الكفاءة المتعلقة بالمعدات الغذائية الزراعية.

وفي كلمته، أكد المدير العام للصندوق الوطني لدعم التدريب المهني، السيد حامد يامودا جربو، أن هذه الورشة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز قدرات قطاع التدريب المهني، مشددًا على ضرورة ترجمة التوصيات إلى إجراءات عملية تسهم في تطوير الكفاءات الوطنية وتلبية متطلبات سوق العمل.

كما أشاد المشاركون بالمنهجية المتبعة خلال الورشة وما أثمرته من نتائج، أبرزها إعداد وثائق مرجعية جديدة وتوحيد الرؤى بين مختلف الفاعلين، بما في ذلك تكوين فرق نموذجية من مهنيين ومعلمين ومتخصصين للعمل مستقبلًا على تطوير هذه الوثائق.

وفي الختام، أكد المنظمون أن ما تحقق من توصيات ومخرجات يشكل أرضية صلبة لمواصلة الإصلاحات في مجال التدريب المهني، مع الالتزام بمتابعة التنفيذ وتعزيز التنسيق بين جميع الأطراف المعنية، من أجل الارتقاء بجودة التعليم والتكوين في تشاد والمنطقة.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
