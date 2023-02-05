









ACTUALITES نفس جديدة لـ RAFF Military Textile

- 5 Février 2023





وراء كل مشروع ناجح فكرة وشخص يثق بهذه الفكرة، فيبدأ في التفكير في العديد من السيناريوهات، العمليات المختلفة، بعض القصص والوسائل المالية و ربما تضحيات، فمنه نستنتج أنه ليس من السهل دائمًا إدراك فكرة ومحاولة تحقيقها على أرض الواقع. فالحياة رحلة طويلة مليئة بالتقلبات،السعادة، المحن و الكثير من المفاجآت. على هذا المنوال خاضت RAFF Military Textile رحلتها في تحقيق المستحيل، لأن كل شيء بدأ بفكرة ثم تحقيق المشروع على أرض الواقع، الى أن توج هذا المشروع بالنجاح الهائل في تركيا والعالم .



تم إنشاء RAFF Military Textile عام 1950، من قبل عائلة Yukseloglu، وتم تجديد الشركة عام 2014 من قبل السيد Eray Yukseloglu، المدير العام للشركة، الذي أعطاها نفسًا جديدًا ونضارة جديدة لتصبح في حلة جديد، و لكي نبقى على الطابع المبتكر والتجديد، فقد قامت الشركة مؤخرًا بتجديد مكتبها في Güngören، و ترحب بعملائها في حلة جديدة، لاستقبالهم في أحسن الظروف، وتقديم أفضل الخدمات لهم في بيئة مهنية ودية.



يقع مقر هذه الشركة المشهورة في تركيا، لأنها تنتج وتبيع في نفس البلد، و لكنها معروفة كذلك على الصعيد العالمي، حيث نجحت في توزيع منتجاتها عالية الجودة على عدة دول في العالم كالتشاد، بينين و التوكو إلى غيرهم من البلدان، وفي نفس السياق ساهمت أيضًا في زيادة نسبة الصادرات على مستوى تركيا؛ البلد الغني بالثقافة والتقاليد، ومن بين أهم و أكبر الاقتصادات في العالم.



تقع شركة Raff Military Textile في اسطنبول، تحديدًا في منطقة تسمى Güngören في الجانب الأوروبي للمدينة التي تعد من أشهر المدن في تركيا و التي تربط القارتين (أوروبا وآسيا)، و لا يمكننا ذكر اسطنبول دون التحدث عن آثارها السحرية الممزوجة بين العمارة العثمانية و سمات العمارة في العصور الوسطى، ومناظرها الطبيعية الخلابة التي جعلت منها اليوم وجهة سياحية بامتياز، يزورها آلاف السياح سنويًا. اسطنبول الشهيرة هي أيضًا المركز الاقتصادي والتجاري لتركيا.





تعد RAFF Military Textile أفضل شركة نسيج عسكري في تركيا لسنوات طوال، ومن بين الأفضل في العالم، بفضل احترافها، خبرتها في المجال و احترافيتها التي تزيد عن 50 عامًا في مجال المنسوجات العسكرية، و تمكنت أيضا في إثبات وجودها من خلال إنتاج أنواع مختلفة من الأزياء العسكرية، الشرطية والملابس المهنية، وكذلك المعدات والمواد الأخرى المتعلقة بالنشاط العسكري. على وجه الخصوص، جميع المنتجات التي تنتجها هذه الشركة تتوافق مع معايير الجودة العالمية ، ولهذا السبب حصلت على شهادة إدارة الجودة ISO 9001: 2015، كما حصلت أيضًا على شهادة إرضاء العملاء ISO 10002: 2014.



وبالفعل، نجحت راف للمنسوجات العسكرية في تصدير منتجاتها إلى عدة دول حول العالم، ومن بين عملائها الدوليين الرئيسيين: الدول الأفريقية ودول البلقان والشرق الأوسط. من ناحية، تتمثل الرؤية العالمية للشركة كل عام في أن يكون لها بلد مستهدف جديد، ومن ناحية أخرى تتمثل رؤيتها هذا العام في التركيز على البلدان الأفريقية الأخرى.



بفضل سمعتها القوية ومنتجاتها عالية الجودة، أثبتت اسمها العالمي وهويتها التجارية، ونجحت أيضًا في توسيع شبكتها، بفضل شركاء الأعمال المختلفين الذين يتدخلون في عملية البيع، والذين يساعدون في إيجاد أسواق جديدة و عملاء دوليين في مختلف البلدان، وتخطط حاليًا لتكون من بين "أفضل 5" من أفضل شركات المنسوجات العسكرية في العالم.



بالإضافة إلى ذلك، تتجلى مهمة Raff Military Textile في التصميم وتطوير النماذج، الجودة العالية للمنتجات التي يتم تسليمها في أفضل الظروف و في موعد نهائي دقيق للغاية (على سبيل المثال يتم تسليم 1000زي عسكري مموه إلى العملاء في مدة قصيرة لا تتعدى 20 يومًا تقريبًا)، بسعر أفضل يعتمد على الكمية المطلوبة، جودة المواد، اختيار النسيج، النموذج المطلوب، كل ذلك لهدف واحد الا و هو إرضاء العملاء.



في الواقع، قوة Raff Military Textile تتجلى في فريق عملها الشجاع و الجاد، الذي يتكون عمومًا من أفراد ذات كفاءات عالية و أهداف وقيم مشتركة، مثل الثقة، التضامن، الشفافية و العمل الجماعي. طاقم يحب مهنته ويعطي كل شيء لجعل هذه الشركة مرجعًا دوليًا في المنسوجات العسكرية، ويدفع هذه الشركة للأعلى و تطور مع مرور الوقت والمضي قدمًا، في جو ودي واحترام متبادل.



من النادر جدًا العثور على شركة ذات بنية تحتية قوية مثل RAFF Military Textile،التي تخول لعملائها منتجات عالية الجودة، وتتابع كل التفاصيل المتعلقة بصنع المنتجات العسكرية، أثناء عملية الإنتاج من البداية إلى النهاية، بدءا من المقترحات و اختيار النماذج، التحكم في النسيج، الخياطة، والتغليف حتى التسليم، و تخصيص المنتجات التي يختارها العملاء، بأفضل الأسعار دون التضحية بالجودة.



تركز Raff Military Textile على صورة علامتها التجارية، مع المحافظة على الابتكار والتميز عن المنافسين، وبالطبع تتبع التقدم التقني والتطور مع مرور الوقت، نظرًا لأن هدفها النهائي هو التصدير حول العالم وتهدف إلى أن تكون من بين «أفضل 5». لهذا السبب تفي بوعدها لإرضاء عملائها الأوفياء بمنتجات مخصصة ذات جودة عالية، والوفاء بالمواعيد النهائية لتسليم الطلبات في أسرع وقت ممكن.



وختاما، نود إبلاغكم بأن RAFF Military Textile للمنسوجات العسكرية تفتح أبوابها، وتدعوكم لاكتشاف المكتب الجديد الموجود في: Fatih Caddesi, Ihlamur Sokak, No:2 Kat:1 Güngören - Merter / İstanbul (Türkiye)، لاستقبالكم في أحسن الظروف و على أكمل وجه.



لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع الرسمي لRAFF Military Textile على الرابط التالي: https://www.raff.com.tr/ar/



يمكنكم أيضًا التواصل مع ممثلي الشركة للمزيد من المعلومات، أو لوضع طلبكم على الرقم التالي:

+90 535 052 68 22



مرحبًا بكم عند RAFF Military Textile للمنسوجات العسكرية، لأن لا شيء يصعب عليها.







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