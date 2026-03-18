هجوم طائرة مسيّرة سودانية على تشاد:القائد الأعلى للقوات المسلحة يضع الجيش في حالة تأهب قصوى



لعبت تشاد دورا مهما في الوساطة في النزاع الدائر في السودان إيمانا منها بأهمية الأمن والاستقرار في السودان الشقيق. ورغم ذلك تحملت تشاد التوغلات والاعتداءات المتكررة من طرفي النزاع.



إلا أن الاعتداء الأخير الذي وقع اليوم الأربعاء 18 مارس 2026 على منطقة طينة التشادية بطائرة مسيرة قادمة من داخل السودان وأسفر عن مقتل عدد من المواطنين التشاديين، دفع تشاد إلى التحرك وعدم الوقوف مكتوفة الأيدي.



وفور علمه بالحادث، دعا رئيس الجمهورية إلى عقد اجتماع أمني رفيع وطارئ لبحث ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة.



حضر الاجتماع كل من رئيس الوزراء ، ووزير الدفاع ، ووزير الأمن ، ووزير الإعلام إلى جانب قادة التشكيلات العسكرية الكبرى، وذلك لبحث هذا الاعتداء المتكرر، الذي لا يعد الأول من نوعه على الأراضي التشادية من قبل أطراف النزاع في السودان.



وخلال الاجتماع ، شدد رئيس الجمهورية الذي ظهر بزيه العسكري الكامل، شدد على جدية التعامل مع الوضع، معتبرا إياه مسألة أمن قومي وليس مجرد حادث عابر لا سيما في ظل تكرار مثل هذه الاعتداءات.



وأكد على الدور الذي تضطلع به تشاد في الوساطة بين طرفي النزاع في السودان لنزع فتيل الحرب، مشيرا إلى أن تلك الجهود لم تكلل بالنجاح بل إن الطرفين حاولا نقل المعارك إلى داخل الأراضي التشادية وزعزعة الأمن والاستقرار عبر استغلال الروابط الاجتماعية بين البلدين.



وأكد رئيس الجمهورية أن هذا الهجوم لن يتم التسامح معه وقد أصدر تعليمات صارمة تقضي بنزول وزراء الدفاع والأمن وإدارة الأراضي إلى الميدان لتقييم الوضع وحصر الخسائر البشرية والمادية كما وجه قوات الدفاع والأمن بتأمين كامل الحدود بين تشاد والسودان ابتداءا من مساء اليوم والتعامل بحزم مع أي مستجدات، والرد على أي اعتداء أيا كان مصدره سواء من قبل الحكومة السودانية أو قوات الدعم السريع.