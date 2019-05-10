هوكو تفوز بجائزة في إم وير لابتكار الشركاء الإقليميين في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 10 مايو 2019 – أعلنت اليوم "هوكو"، الشركة الرائدة في التحول الرقمي لتقنية المعلومات، عن فوزها بجائزة في إم وير 2018 لابتكار الشركاء في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وذلك عن فئة الخدمات، خلال قمة قيادة الشركاء التي عقدتها في إم وير في كارلزباد في كاليفورنيا. وتستمر مسيرة التألق المبهرة لشركة هوكو بعد تكريمها كأفضل شريك للخدمات للعام 2018 في مؤتمر METNA الذي أقامته الشركة العام الماضي.



يذكر أن هوكو هي الشريك الوحيد الحائز على الجائزة من شركاء في إم وير في جنوب أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وواحد من أول 6 شركاء حصريين عالمياً يحصلون على اعتمادات في إم وير الأربعة لكفاءة الخدمة وتحقيق التميز في البنية الافتراضية لمركز البيانات وللعمل المكتبي والتنقل وإدارة البنية السحابية والأتمتة وللشبكات الافتراضية. كما أن هوكو بصدد الحصول على اعتماد كفاءة الخدمة في مجالات PKS و VMC.



ونظراً لكونها الفائز الوحيد في فئة الخدمة من المنطقة والشركة الوحيدة القائمة في الإمارات التي تحصل على جائزة خلال قمة قيادة الشركاء 2019، أصبحت هوكو الشريك الحصري المختار لمسيرة التحول والابتكار للعملاء. وبعد سنوات من العمل الجاد والتميز في دمج المهارات الاحترافية مع الابتكار، نفذت الشركة أكثر من 80 مشروعاً للتحول الرقمي وما يزيد على 50 مشروعاً لتحول مكان العمل في المنطقة.



في تعليقه على الأمر قال ديليب كاليات، رئيس شركة هوكو: "تساعد الخدمات الرقمية المؤسسات في الاستعداد للثورة الصناعية الرابعة عبر بناء قنوات جديدة للعملاء وتوقّع متطلباتهم للتحديث وتلبيتها. نعمل في هوكو باستمرار على رفع معايير الابتكار من خلال تمكين تلك النماذج التجريبية عبر تصاميم مرنة وبيئات آمنة وقابلة للتوسع لتقنية المعلومات."



بدوره قال جان فيليب بارليزا، نائب الرئيس للقنوات والتحالفات والأعمال العامة لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى في إم وير: "نهنئ هوكو على فوزها بجائزة ابتكار الشركاء عن فئة الخدمة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، ونتطلع إلى استمرار التعاون والابتكار معاً. ستواصل في إم وير والشركاء العمل من أجل تمكين المؤسسات من مختلف الأحجام بمنحها التقنيات التي تمكّن التحول الرقمي."



يشار إلى أن الجائزة تؤكد على الإنجازات الباهرة التي حققتها هوكو في تسريع التحول الرقمي لدى كبرى الشركات والمؤسسات الحكومية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



وفي هذا السياق قال أشوك شاكرافارتي ارولموزي، المدير التنفيذي لدى هوكو: "تمثل الجائزة شهادة أكيدة على خبرات هوكو وتفوقها في أعمال في إم وير، وعلى الريادة والتميز الذي رسخناه في مجال الخدمات ونتطلع إلى تأكيده في مجال الحلول قريباً.