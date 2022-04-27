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والي ولاية كانم : هناك من يعد الشباب بحياة كريمة لجره إلى حمل السلاح بينما هو يعيش تعيساً


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 27 Avril 2022



والي ولاية كانم : هناك من يعد الشباب بحياة كريمة لجره إلى حمل السلاح بينما هو يعيش تعيساً

قال حاكم ولاية كانم الجنرال عثمان إبراهيم جمعة لصحيفة الوحدة في حديث خاص ، إن بعض الأشخاص ذوي النوايا الخبيثة يغرون الشباب بأحلام اليقظة لدفعهم إلى حمل السلاح ، مما يؤدي إلى تورطهم في مواقف إجرامية ضد الدولة.

وأضاف الجنرال عثمان إبراهيم جمعة أن هؤلاء الشباب الذين لبوا نداء المتمردين يموتون من الجوع أو العطش وأحيانا من الحر .وبحسب قوله ، فإن أصحاب هذه المبادرات اللاإنسانية يكسبون رزقهم من خلال استغلال هذه الشريحة التي تحتاجها تشاد في بناء نفسها وإعادة تعميرها.

وأشار الجنرال عثمان إبراهيم جمعة إلى أن الشباب الذين تم تهريبهم إلى الحدود الليبية ، يتم استغلالهم في مجالات عدة أبرزها إجبارهم على الإقتتال كمتمردين ، وأحيانا يتم قهرهم لتنقيب الذهب ، واما بقائهم في بؤر محدد كمعارضين عسكريين.

وأكد الجنرال عثمان إبراهيم جمعة بأن هؤلاء الصبيان لا خيار لهم البتة ، إما ينفذون أوامر أسيادهم أو يموتون لا خيار آخر ، الأمر الذي لا يفقهه الكثيرين سيما الشباب حيث لا يعود من رأى الحقيقة لاخبار.

في ختام حديثه أوضح بأن السلطات الأمنية في المنطقة ألمحت إلى ان أي محاولة تهريب الشباب إلى الحدود يعد جريمة حيث يتم مصادرة سيارة الجاني ويخضع للمحاكمة لتحديد مصيره.


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