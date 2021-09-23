وزارة الإعلام/تعيين ملحقين صحفيين مكلفين بالعلاقات العامة

بموجب المرسوم رقم 457/ر م ع ا/ر و إ/و إ/2021 الصادر في 23 سبتمبر 2021 ، تم تعيين الموظفين الآتية أسماؤهم ملحقين صحفيين مكلفين بالعلاقات العامة في الوزارات التالية :
الوزارة المكلفة بالمصالحة الوطنية والحوار :
السيد محمد عيسى جراد، منصب جديد
وزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني:
السيدة أسيروم بيلقيديم راشيل، منصب شاغر
وزارة الطيران المدني والأرصاد الجوية الوطنية:
السيد نكور بركة، خلفا للسيد جمعة رمضان، الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى
وزارة البنية التحتية وفك العزلة:
السيد كاقونبي تيان، خلفا للسيد براهيم محمد الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى
وزارة الثقافة وترقية التنوع :
السيد ريمويال بروس، خلفا للسيد كاقونبي تيان الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى
وزارة النقل وسلامة الطرق :
الآنسة كام لار حبيبة كاريوم، منصب شاغر
وزارة التجارة والصناعة:
السيد مصطفى محمد وارو، خلفا للسيد إدريس ميكائلا رماد، الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى
الوزارة المكلفة باستصلاح الأرضي:
السيد الطيب أحمد عزو