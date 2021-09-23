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وزارة الإعلام/تعيين ملحقين صحفيين مكلفين بالعلاقات العامة


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 23 Septembre 2021



وزارة الإعلام/تعيين ملحقين صحفيين مكلفين بالعلاقات العامة

بموجب المرسوم رقم 457/ر م ع ا/ر و إ/و إ/2021 الصادر في 23 سبتمبر 2021 ، تم تعيين الموظفين الآتية أسماؤهم ملحقين صحفيين مكلفين بالعلاقات العامة في الوزارات التالية :

الوزارة المكلفة بالمصالحة الوطنية والحوار :
السيد محمد عيسى جراد، منصب جديد

وزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني:
السيدة أسيروم بيلقيديم راشيل، منصب شاغر

وزارة الطيران المدني والأرصاد الجوية الوطنية:
السيد نكور بركة، خلفا للسيد جمعة رمضان، الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى

وزارة البنية التحتية وفك العزلة:
السيد كاقونبي تيان، خلفا للسيد براهيم محمد الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى

وزارة الثقافة وترقية التنوع :
السيد ريمويال بروس، خلفا للسيد كاقونبي تيان الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى

وزارة النقل وسلامة الطرق :
الآنسة كام لار حبيبة كاريوم، منصب شاغر

وزارة التجارة والصناعة:
السيد مصطفى محمد وارو، خلفا للسيد إدريس ميكائلا رماد، الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى

الوزارة المكلفة باستصلاح الأرضي:
السيد الطيب أحمد عزو


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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