وزارة الإعلام/تعيين ملحقين صحفيين مكلفين بالعلاقات العامة



بموجب المرسوم رقم 457/ر م ع ا/ر و إ/و إ/2021 الصادر في 23 سبتمبر 2021 ، تم تعيين الموظفين الآتية أسماؤهم ملحقين صحفيين مكلفين بالعلاقات العامة في الوزارات التالية :



الوزارة المكلفة بالمصالحة الوطنية والحوار :

السيد محمد عيسى جراد، منصب جديد



وزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني:

السيدة أسيروم بيلقيديم راشيل، منصب شاغر



وزارة الطيران المدني والأرصاد الجوية الوطنية:

السيد نكور بركة، خلفا للسيد جمعة رمضان، الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى



وزارة البنية التحتية وفك العزلة:

السيد كاقونبي تيان، خلفا للسيد براهيم محمد الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى



وزارة الثقافة وترقية التنوع :

السيد ريمويال بروس، خلفا للسيد كاقونبي تيان الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى



وزارة النقل وسلامة الطرق :

الآنسة كام لار حبيبة كاريوم، منصب شاغر



وزارة التجارة والصناعة:

السيد مصطفى محمد وارو، خلفا للسيد إدريس ميكائلا رماد، الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى



الوزارة المكلفة باستصلاح الأرضي:

السيد الطيب أحمد عزو