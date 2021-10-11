وزارة التعليم العالي تلغي معاينة كلية الطب بفيصل ومسار تعلن ملاحقتها قضائيا



أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث والابتكار عم إلغاء معاينة كلية الطب بجامعة الملك فيصل التي أجريت في مساء السبت ٩ أكتوبر ، وغرد رئيس مجلس الإدارة بجامعة الملك فيصل بتشاد حسين مسار حسين بأنه يحيل الأمر إلى القضاء.



بررت وزيرة التعليم العالي والبحث والابتكار السيدة ليدي بياسمدا أن "كلية علوم الصحة البشرية لم تعمل بعد" وقالت إن إنشاء مثل هذه الكلية يتطلب الشروط والأحكام التي تضعها اللجنة التي تعمل على منع القيود التي تعاني منها الكليات الأولى والثانية.



وفي سياق متصل غرد مستشار رئيس المجلس العسكري الانتقالي في للتعليم العالي السيد حسين مسار حسين بأن لن يرضى بهذا القرار ، مؤكدا أنه ليس من اختصاص الوزيرة إلغاء المعاينة التي تم إجراءها بطريقة قانونية ، مشيرا إلى أن للقضاء ختام الأمر.