وزارة الجيوش والمحاربين القدامى وضحايا الحرب: تنصيب الوزير المنتدب.



قام الوزير الأمين العام للحكومة، المكلف بتعزيز الثنائية اللغوية في الإدارة والعلاقات مع المؤسسات الكبرى للجمهورية السيد هلكي شُوا محمد بتنصيب الوزير المنتدب لدى وزير الجيوش المكلف بالمحاربين القدامى وضحايا الحرب السيد إدريس عبد الرحمن ديكو، وذلك تنفيذاً للمرسوم رقم 0003/ر ف ا/2022 المؤرخ في 14 أكتوبر 2022 القاضي بتشكيل الحكومة الانتقالية. حضر الحفل وزير الجيوش السيد داوود يحي إبراهيم.

جرت مراسم الحفل في قاعة الاجتماعات بالوزارة، اليوم الثلاثاء الموافق 18 أكتوبر 2022، بحضور العديد من مديري التشكيلات العسكرية الكبرى وكبار الضباط والجنرالات وكذلك أفراد أسرة الوزير المنتدب.

بهذه المناسبة، أكّد الوزير هلكي من جديد أن الأمانة العامة للحكومة لن تدّخر جهداً لدعم عملية تحديث الجيش الوطني التشادي.

أما وزير الجيوش فقد شكر السلطات العليا للجمهورية على تكرمها برفع هذه المؤسسة، التي كانت في البداية وزارة منتدبة مكلفة بالدفاع، إلى وزارة الجيوش. وهذا دليل على الإرادة الواضحة لسلطات الفترة الانتقالية في أن يكون لها جيش فعال.

بالإضافة إلى ذلك، أشار الوزير المنتدب إلى أن الجيش بحاجة إلى الإصلاح والتكيّف مع متطلبات العصر.



انتهت مراسم الحفل بالتوقيع على المحضر.