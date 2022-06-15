وزارة الطيران المدني والأرصاد الجوية الوطنية/تعيين بسلطة الطيران المدني



بموجب المرسوم رقم 1749/ر م ع إ/روإ/و ط م أ ج و/2022 المؤرخ في 15 يونيو 2022، تم تعيين الموظفين الآتية أسماؤهم في مناصب المسؤولية التالية بسلطة الطيران المدني:



المدير العام: السيد براهيم قهيني دادي، خلفا للسيد كوكوي عبد الرحمن دادي

المدير العام النائب: السيد عمر علي سعيد، خلفا للسيد محمد آدم هونو الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى



المستشارون الفنيون للمدير العام لسلطة الطيران المدني :

السيد وركاسيا لي إرما، يحتفظ بمنصبه

السيد روزي سوكرا، يحتفظ بمنصبه

السيدة زينب آدم بدر، خلفا للسيدة أم سعدين مايدي هنقاتا

السيد محمد آدم هونو، خلفا للسيد عمر علي سعيد الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى

السيد طريح الأمين برمة طريح، منصب جديد