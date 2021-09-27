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TCHAD

وزير الأمن : "لن نتسامح مع أي جماعة تزعزع الاستقرار"


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 27 Septembre 2021



وزير الأمن : "لن نتسامح مع أي جماعة تزعزع الاستقرار"

أعلن وزير الأمن العام والهجرة الجنرال سليمان أبكر آدم ، أن الأوضاع في دار وداي تحت السيطرة الكاملة ، مؤكدا اعتقال العشرات من المشاركين في الاشتباكات الأخيرة ونقلهم إلى سجن كوروتورو الشمالي.

وأوضح الوزير أن الوفد الوزاري توجه إلى الميدان فور الاشتباكات بأوامر من رئيس المجلس العسكري الانتقالي ، وعمل كل منهم باجتهاد حسب اختصاصه وتمكن من تحديد معاقل المتشابكين ، وهذا ما ادى الى نزع الأسلحة واعتقال المتواطئين في الاشتباكات الطائفية.

وأكد الوزير أن السلطات اعتقلت العشرات ونقلتهم إلى سجن كوروتورو عبر طائرة عسكرية ، بحضور وزير العدل والدفاع والجهات الأخرى ذات الصلة ، مشيرا إلى أن قوات الدفاع والأمن في مهمة تمشيط كاملة للمنطقة لنزع السلاح ، مضيفا أن المجتمعات التشادية معروفة بتلاحمها وتعاونها وتفاهمها الودي ، لكن هناك جماعات ولوبيات تسعى لاستغلال براءة هذه المجتمعات لإثارة الصراعات ، وهذا ما كرر نفسه في دار وداي ، وأكد الوزير أن السلطات الأمنية التشادية ستبذل قصارى جهدها لعدم تكرار مثل هذه الصراعات الدموية.

أما من جانب وزير العدل وحامي الأختام المكلف بحقوق الإنسان محمد أحمد الحبو أشار إلى ضرورة تطبيق القانون للحد من الصرعات الطائفية.

ومن جانبه وزير الدفاع التشادي الجنرال يحي داود إبراهيم أعلن بأن السلطات الأمنية التشادية اتخذت إجراءات طارئة للتفتيش ونزع الأسلحة النارية ، وصرح بأن العقوبة الوحيدة التي تترتب على حاملي الأسلحة نقلهم إلى سجن كوروتورو.


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