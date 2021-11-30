وزير التربية الوطنية يوجه مديري المدارس للتصدي بشكل منهجي وشجب أي سلوك منحرف

وقع وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة السيد كوسماجي ميرسي، مذكرة دورية في 26 نوفمبر 2021 ، للفت انتباه المعنيين والشركاء في مجال التعليم إلى حالة العنف في الوسط المدرسي الذي يتزايد بشكل مقلق في الآونة الأخيرة.

حيث وجه الوزير مديري المدارس للتصدي بشكل منهجي وشجب أي سلوك منحرف، وحذر من أن أي شخص مذنب بالاعتداء اللفظي أو الجسدي يتعرض لعقوبات إدارية وقضائية خطيرة.

ويذكر الوزير أن المدرسة هي بوتقة الوحدة الوطنية ولذلك يجب حظر العنف فيها. يعتقد السيد كوسماجي ميرسي، أنه مع العام الدراسي 2021-2022 الذي وضِع تحت شعار "روح التماسك من أجل تعليم جيد" ، يجب على الفاعلين في التعليم العودة إلى العمل بحزم.