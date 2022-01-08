ياسين عبد الرحمن سكين: "تشاد أصبحت شركة استثمارية خاصة لأقلية محددة"



قال ياسين عبد الرحمن ساكن رئيس حزب الإصلاحي يوم السبت على هامش اللقاء الجماهيري "تشاد أصبحت شركة خاصة لعدد قليل من الناس من اليوم لن يقبل أحد بهذا.



وفي حديثه في ملعب إدريس محمد أويا ، أعرب زعيم حزب الإصلاحي عن أسفه لحقيقة أن الشباب يفضلون البقاء في الحي على الاستجابة لدعوات التظاهر.



وقال ياسين عبد الرحمن ساكن " تشاد تكون للجميع أو تنهار إذا استمرت تشاد في كونها شركة خاصة أؤكد لكم أننا نقاتل من أجل الوطن" على حد قوله



وقدر أن "تشاد ليست لكل التشاديين" ردا على فدية قدرها 50 مليون فرنك أفريقي تعهدت بها وزارة الأمن العام عقب اغتيال عقيد بالجيش.



"تسمع حوارًا ، حوارًا. هل لدى محمد إدريس ديبي الإرادة لمصالحة التشاديين والمغادرة؟ لا. لديه هدف (...) فعلناه اليوم في الملعب ، في المرة القادمة سيكون هذا في مكان أمة "، اختتم ياسين عبد الرحمن سكين