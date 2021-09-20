​الاشتباكات الأخيرة في دار وداي تخلف عشرات القتلى



أعلن وزير العدل وحامي الأختام المكلف بحقوق الإنسان ، محمد أحمد الحبو ، عبر صفحته على فيسبوك ، السبب الرئيسي للاشتباكات الدموية في دار وداي التي راح ضحيتها العشرات مؤكدا مقتل 27 شخصا.



وفقا لوزير العدل أن الطرفين تنازعا على قطع أرض مساحتها 25 كيلومتر مربع ، نتيجة للنزاعات توفي ما لا يقل عن 27 شخصًا وأصيب عدد من الجرحى بين أبناء كيجي ميرا وتيو.



وأعرب وزير العدل عن أسفه للوضع الحالي قائلاً: بالأمس في ميوتو واليوم في دار وادي ، لا يزال التشاديون يتقاتلون على قطع أرض.



وصل وفد مؤلف من وزير الدفاع المكلف داود يايا إبراهيم ووزير الأمن العام سليمان أبكر آدم ووزير العدل محمد أحمد الحبو ، اليوم الاثنين ، إلى مدينة أبيشي بولاية وداي على متن مروحية عسكرية