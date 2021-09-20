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TCHAD

​الاشتباكات الأخيرة في دار وداي تخلف عشرات القتلى


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 20 Septembre 2021



​الاشتباكات الأخيرة في دار وداي تخلف عشرات القتلى © Ibrahim Hassan Mahadjir
​الاشتباكات الأخيرة في دار وداي تخلف عشرات القتلى © Ibrahim Hassan Mahadjir

أعلن وزير العدل وحامي الأختام المكلف بحقوق الإنسان ، محمد أحمد الحبو ، عبر صفحته على فيسبوك ، السبب الرئيسي للاشتباكات الدموية في دار وداي التي راح ضحيتها العشرات مؤكدا مقتل 27 شخصا.

وفقا لوزير العدل أن الطرفين تنازعا على قطع أرض مساحتها 25 كيلومتر مربع ، نتيجة للنزاعات توفي ما لا يقل عن 27 شخصًا وأصيب عدد من الجرحى بين أبناء كيجي ميرا وتيو.

وأعرب وزير العدل عن أسفه للوضع الحالي قائلاً: بالأمس في ميوتو واليوم في دار وادي ، لا يزال التشاديون يتقاتلون على قطع أرض.

وصل وفد مؤلف  من وزير الدفاع المكلف داود يايا إبراهيم ووزير الأمن العام سليمان أبكر آدم ووزير العدل محمد أحمد الحبو ، اليوم الاثنين ، إلى مدينة أبيشي بولاية وداي على متن مروحية عسكرية


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