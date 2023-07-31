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AFRIQUE

​الانقلابيون في النيجر يكشفون عن خطة فرنسية لشن هجمات جوية لتحرير محمد بازوم


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 31 Juillet 2023



​الانقلابيون في النيجر يكشفون عن خطة فرنسية لشن هجمات جوية لتحرير محمد بازوم

اتهم المجلس العسكري النيجري شخصيات عسكرية نيجرية بالسماح بضربات جوية فرنسية للإفراج عن الرئيس محمد بازوم.

 وفقًا لبيان صحفي تلاه العقيد الرائد أمادو عبد الرحمن ، المتحدث باسم المجلس الوطني لحماية الوطن ، عقدت فرنسا ، بالتواطؤ مع بعض النيجيريين ، اجتماعاً في مقر الحرس الوطني النيجر للحصول على الإذن السياسي والعسكري اللازمة.

وأشار إلى أن السيد حسومي مسعودو ، بصفته رئيس الوزراء المؤقت ، قد وقع على وثائق تسمح للقوات الفرنسية بتنفيذ هجمات داخل القصر الرئاسي بهدف إطلاق سراح الرئيس محمد بازوم الذي تم احتجازه كرهينة.

 كما اتهم الكولونيل ميجور ميدو جويري ، القائد الأعلى للحرس الوطني في النيجر ، بالتوقيع على وثيقة مماثلة تسمح للشريك الفرنسي بتنفيذ ضربات داخل القصر الرئاسي.


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