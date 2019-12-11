​السيدة زوزيبيني تونزي تفوز بلقب ملكة جمال الكون نسخة 2019م

زوزيبيني ذات 26 ربيعا أول امرأة سمراء اللون تفوز بجائزة ملكة جمال الكون نسخة 2019م ، بعد السيدة لوبيز التي فازت بالجائزة عام 2011م ، وذلك نظرا لجمالها الطبيعي .



وقد تم الإعلان عن فوز الآنسة زوزيبيني ذات الجنسية الجنوب افريقية صباح يوم 09 ديسمبر 2019م من قبل إيستيفن هارفي ، وذلك في حفل ضخم أقيم بولاية جورجيا الأمريكية.



وولدت الآنسة زوزيبيني 18 ديسمبر 1993م، وهي خريجة علاقات عامة .