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TCHAD

​الموسم الأول لجائزة الكبرى للسلام في تشاد


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 1 Octobre 2021



​الموسم الأول لجائزة الكبرى للسلام في تشاد

نظمت جمعية الأمم المتحدة التشادية تحت الرعاية السامية لوزير الدولة في المصالحة الوطنية والحوار مسابقة الجائزة الكبرى للسلام في تشاد.

أشار رئيس لجنة التحكيم الدكتور أحمد جدة لقد راجعت اللجنة قرابة ٤٠ بحثا تتعلق بالسلام وحل النزاعات من بينهم ٤ عربفون ، وأكد أن هذه المبادرة تسهم في استجلاب الأمن وتعين الحكومة في حلحلة المشاكل.

وكما قدم النتائج الأخيرة للمسابقة الوطنية لجائزة الكبرى للسلام في تشاد 

البحث الأول : تناولت الباحثة قضية السلام من الناحية الشمولية وحصلت على 18/20 وهي السيدة ماه امينيتا عمرو
- الترتيب الثاني: اسانوجي ناجي بيير الذي حصل على 17.5/20، وكان عنوان مشاركته: الشعور بالمسؤولية المشتركة في ما يتعلق بالنزاعات في تشاد.
- البحث الثالث : بعنوان مشاركته: مسؤولية التشاديين في النزاعات قدمه يوسف سليمان الذي حصل درجة 17.5/20، 

- البحث الرابع : تناول إشكالية التغيير المناخي كسبب أساسي للنزاعات في تشاد وقدمه السيد علي يحيى قجة الذي حصل على درجة 17/20.

- البحث الخامس : قدمه السيدة عائشة صالح سليمان ، التي شاركت بعنوان: التنافس على الموارد الطبيعية كاشكالية أساسية للنزاعات في تشاد بمعدل 16.5/20


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