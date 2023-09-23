​تشاد: الإدارة ملتزمة بتعزيز ثنائية اللغة



في 20 سبتمبر 2023، سلم الخبراء وثيقة تعزيز ثنائية اللغة في الإدارة العامة التشادية خلال حفل رسمي.



ونفذوا العمل، من خلال مجموعات مواضيعية تهدف إلى تحديد العقبات التي تعوق تنفيذ ثنائية اللغة في الإدارة، وتقديم مقترحات لتعزيز هذه الممارسة.



في كلمته، أشار الدكتور محمد علي إبراهيم، المدير العام لتعزيز ثنائية اللغة في الأمانة العامة للحكومة، إلى أن ثنائية اللغة مصدر قلق كبير للسلطات منذ أكثر من 20 سنين.



أنشأ الوزير الأمين العام للحكومة، بموجب مرسوم لجنة مسؤولة عن وضع استراتيجية وطنية لتعزيز ثنائية اللغة. وتتألف هذه اللجنة من كبار المسؤولين التنفيذيين والمستشارين الوطنيين والوزراء السابقين وأساتذة البحوث والأمناء العامين للوزارات ورؤساء الجامعات وقادة المجتمع المدني.



ناقشوا لمدة شهر، لتحديد محتوى ثنائية اللغة، وصاغوا مقترحات ملموسة لإصلاح الإدارة من أجل ترسيخ ثنائية اللغة بطريقة مستدامة.



أعلن الوزير الوزير الأمين العام للحكومة عن تنظيم ورشة عمل للتحقق من الاستراتيجية، والتي سيتم تحويلها بعد ذلك إلى إجراءات ملموسة حتى تتمكن الحكومة من الهجرة تدريجياً إلى ثنائية اللغة الكاملة.

ورغم أن الحوار الوطني لم يقدم توصيات محددة في هذا الصدد، فإن ثنائية اللغة مسألة هامة. واستجابة لاقتراحات من رئيس اللجنة المسؤولة عن وضع استراتيجية لتعزيز ثنائية اللغة في الإدارة، أعلن الوزير عن عقد ورشة عمل حول التحقق من الصحة.