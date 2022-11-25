​تشاد: خطوة توماي في تصميم الدروس ونشرها على الإنترنت



بالتعاون مع جامعة نجامينا، بدأت الوكالة الجامعية للفرانكوفونية، من خلال المكتب الوطني لتشاد، ورشة عمل تدريبية حول تحليل الدروس وتصميمها ونشرها على الإنترنت. وأجرت الوكالة هذه الورشة في ال14 من شهر نوفمبر 2022 في مكتبها المتواجد في مبنى إدارة جامعة نجامينا.



يهدف التدريب الذي دام خمسة أيام إلى تزويد مدرّسي التعليم العالي بالاستخدام الفعال للمنصة التي توفرها لهم الجامعة لصالح الطلاب. وشارك في هذه الورشة التدريبية 30 مدرسًا من جامعة نجامينا.



شدد Marayi Choroma، رئيس المكتب الوطني، على أن الغرض من هذه الورشة هو دعم المعلمين في جامعة نجامينا لتحضير دروسهم ونشرها على الإنترنت.



حسب Marayi Choroma،"تمتلك جامعة نجامينا منصة لتقييم الطلاب. ومع ظهور التكنولوجيا، من المهم بالنسبة لنا دعم هؤلاء المعلمين وتجهيزهم للعثور على أسهل طريقة لترتيب الدروس وتقديمها عبر الإنترنت. سيسمح ذلك للطلاب بالاستفادة من هذه الدروس".



وأشار المدرب، الدكتور أباكر محمد أحمد، إلى أن "للتدريب عبر الإنترنت مزايا عديدة. على سبيل المثال، خلال فترة الكوفيد أو إذا كان هناك إضراب، بإمكان الجميع البقاء في المنازل والعمل بكل هدوء. حينها، يكون الجميع جاهزين اثر استئناف الفصول ويوفر ذلك الكثير من الوقت".