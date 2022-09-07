​تعيين بوزارة العدل المكلفة بحقوق الإنسان



بموجب المرسوم رقم 2840/رم ع إ/روإ/و ع م ح إ/2022 المؤرخ في 06 سبتمبر 2022 تم تعيين مقدمي طلبات الالتحاق بمهنة كتابة العدل الآتية أسماؤهم، من حملة الميتريز ودبلوم الدراسات المعمقة في القانون، وشهادات نهاية التدريب صادرة من مكاتب ميتر عيسى انقارمباسا، وبونغورو تيوفيل، ومحمد أحمد عيسى شكور، ومحمد صالح ككينج، وديلا تابول، وراندة هانريات، كتاب عدل مكلفين ضمن دوائر اختصاص محاكم الاستئناف التالية:

محكمة استئناف انحمينا، المقر انجمينا

السيد ماي انقالاو باوكاكغ

السيد ماكينقاباي كاربيت

السيد توقوم جيمبا رودولف

السيد جاسيرا انقار

السيد آدم ل. اتقيالباي

محكمة استئناف ابشة، المقر ابشة:

السيد اتشونغزيلبو برينو ويل سينيت

محكمة استئناف مندو :

السيد جيقبدي فوستين