​جمعية دعم اللاجئين في تشاد توقع اتفاقية مع جامعة توماي لتقديم منح دراسية للاجئين:



في مساء يوم الجمعة الموافق لـ 24 نوفمبر لعام 2023، أقيم مؤتمر صحفي في جامعة توماي الواقعة في حي أم رقيبة، حيث أعلنت مبادرة إغاثة اللاجئين السودانيين في تشاد وجامعة توماي عن توقيع اتفاقية تقديم منح دراسية لـ 6000 طالب من اللاجئين السودانيين في تشاد، إضافة إلى توفير السكن لهم. الحدث حضره رئيس المبادرة الدكتور عبد القادر عبد الرحمن حقار، وممثل جامعة توماي السيد عيسى سينا.



تأتي هذه المنحة الدراسية بهدف منح هؤلاء اللاجئين الفرصة لاستمرار تعليمهم في بلدهم الثاني، تشاد، دون مواجهة أي عقبات. وقد دعا رئيس المبادرة، الدكتور عبد القادر عبد الرحمن حقار، كافة المنظمات والجمعيات والجامعات، بالإضافة إلى المسؤولين في الدولة، إلى الوقوف إلى جانب الطلاب اللاجئين السودانيين ودعمهم.