​رئيس الجمهورية يستقبل الأمين العام للمنظمة الدولية للفرانكفونية

زار رئيس المجلس العسكري الانتقالي ، محمد إدريس ديبي إتنو ، أثناء إقامته في باريس ، مقر المنظمة الدولية للفرنكوفونية يوم الثلاثاء 6 يوليو.
تحدث رئيس المرحلة الانتقالية مع الأمينة العامة للمنظمة ، السيدة لويز موشيكيوابو في مواضيع عدة.
وأشاد رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد إدريس ديبي إتنو بعمل المنظمة الدولية للفرانكفونية في الكفاح من أجل السلام والحوار بين الثقافات.
تحدث رئيس المرحلة الانتقالية مع الأمينة العامة للمنظمة ، السيدة لويز موشيكيوابو في مواضيع عدة.
وأشاد رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد إدريس ديبي إتنو بعمل المنظمة الدولية للفرانكفونية في الكفاح من أجل السلام والحوار بين الثقافات.