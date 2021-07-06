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INTERNATIONAL

​رئيس الجمهورية يستقبل الأمين العام للمنظمة الدولية للفرانكفونية


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 6 Juillet 2021


​رئيس الجمهورية يستقبل الأمين العام للمنظمة الدولية للفرانكفونية
زار رئيس المجلس العسكري الانتقالي ، محمد إدريس ديبي إتنو ، أثناء إقامته في باريس ، مقر المنظمة الدولية للفرنكوفونية يوم الثلاثاء 6 يوليو.

 تحدث رئيس المرحلة الانتقالية مع الأمينة العامة للمنظمة ، السيدة لويز موشيكيوابو في مواضيع عدة.

وأشاد رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد إدريس ديبي إتنو بعمل المنظمة الدولية للفرانكفونية في الكفاح من أجل السلام والحوار بين الثقافات.
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