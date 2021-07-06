​رئيس الجمهورية يستقبل الأمين العام للمنظمة الدولية للفرانكفونية

زار رئيس المجلس العسكري الانتقالي ، محمد إدريس ديبي إتنو ، أثناء إقامته في باريس ، مقر المنظمة الدولية للفرنكوفونية يوم الثلاثاء 6 يوليو.



تحدث رئيس المرحلة الانتقالية مع الأمينة العامة للمنظمة ، السيدة لويز موشيكيوابو في مواضيع عدة.



وأشاد رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد إدريس ديبي إتنو بعمل المنظمة الدولية للفرانكفونية في الكفاح من أجل السلام والحوار بين الثقافات.