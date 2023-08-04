









AFRIQUE ​رسالة محمد بازوم المحتجز داخل رئاسة الجمهورية إلى المجتمع الدولي والشعب النيجري

Alwihda Info | Par Brahim Issa - 4 Août 2023







كتب محمد بازوم الرئيس المنتخب ديمقراطيا هذه الرسالة بعنوان أكتب كـ "رهينة" ، ونشرها واشنطن بوست الأمريكية ليلة 4 أغسطس 2023.



تتعرض النيجر للهجوم من قبل المجلس العسكري الذي يحاول الإطاحة بديمقراطيتنا ، وأنا مجرد واحد من مئات المواطنين الذين تم سجنهم بشكل تعسفي وغير قانوني.



هذا الانقلاب الذي شنه فصيل عسكري على حكومتي في 26 يوليو الماضي ، لا مبرر له ، وإذا نجحت ، فستكون لها عواقب وخيمة على بلدنا ومنطقتنا والعالم بأسره.



وصلت حكومتنا إلى السلطة من خلال انتخابات ديمقراطية في عام 2021 ، يجب مقاومة أي محاولة للإطاحة بحكومة شرعية ، ونحن نقدر الإدانات القوية والقاطعة لهذا الجهد الساخر لتقويض التقدم الملحوظ الذي حققته النيجر في إطار الديمقراطية.



قالت الولايات المتحدة والاتحاد الافريقي والأوروبي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس) بصوت عالٍ وواضح: يجب أن ينتهي هذا الانقلاب ويجب على المجلس العسكري إطلاق سراح جميع من اعتقلوا بشكل غير قانوني.



يزعم مدبرو الانقلاب زوراً أنهم تحركوا لحماية أمن النيجر ، يزعمون أن حربنا ضد الإرهابيين الجهاديين باءت بالفشل وأن إدارتي الاقتصادية والاجتماعية ، بما في ذلك الشراكات مع الولايات المتحدة وأوروبا ، قد أضرت ببلدنا.



في الواقع ، تحسن الوضع الأمني ​​في النيجر بشكل كبير ، بفضل الشراكات التي يعارضها المجلس العسكري. تشكل المساعدات الخارجية 40 في المائة من ميزانيتنا الوطنية ، لكنها لن تصل إذا نجح الانقلاب.



في الجنوب ، حيث نواجه جماعة بوكو حرام الإرهابية ، لم تحدث أي هجمات تقريبًا منذ عامين ، واللاجئون يعودون إلى قراهم. لتعكس هذا الواقع ، يتحول شركاؤنا ، بما في ذلك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، من المساعدة الإنسانية إلى مبادرات التنمية مثل بناء الطاقة المستدامة ، وتحسين الإنتاجية الزراعية ، والتعليم.الجيل القادم من القادة النيجيريين.



لم يتعرض شمال وغرب البلاد أيضًا لهجمات كبيرة منذ أن توليت منصبي في عام 2021. وبفضل دعم حلفائنا وتدريب شركائنا ، بما في ذلك الحرس الوطني لولاية إنديانا ، أصبحت النيجر الآن الأكثر أمانًا. آخر 15 سنة.



وتجدر الإشارة إلى أن الوضع الأمني ​​في النيجر أفضل بشكل ملحوظ من حالة جيراننا ، مالي وبوركينا فاسو ، اللتين تدعم حكومتهما الانقلاب غير الشرعي ، بعد تنصيبهما من قبل الجيش. وبدلاً من معالجة المخاوف الأمنية من خلال بناء قدراتهم الخاصة ، فإنهم يستخدمون مرتزقة روسيين مجرمين مثل مجموعة فاغنر على حساب حقوق شعبهم وكرامتهم.



كما نجحت حكومتي في الحكم الاقتصادي والاجتماعي. بعد التعافي البطيء من كوفيد -19 في عام 2021 ، تضاعف معدل نمو نصيب الفرد لدينا أكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 7.4 في المائة العام الماضي.



كان عام 2022 هو العام الأول في النيجر دون خسارة يوم واحد من المدرسة بسبب إضراب المعلمين أو الطلاب. لم يضرب العمال في قطاع كبير ، ووقعت إدارتي اتفاقيات تاريخية مع النقابات لخلق بيئة عمل أكثر أمانًا واستقرارًا في جميع أنحاء البلاد.



لا يسعنا أن نفقد هذا الزخم ، وإدراكًا للتهديد الذي يمثله السقوط المحتمل للنيجر على المنطقة ، أعلن جيراننا في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عن عقوبات غير مسبوقة ، بما في ذلك فرض حظر على صادرات النفط ووارداته ، وتعليق المعاملات المالية عبر الحدود.



تُظهر هذه الإجراءات بالفعل كيف سيبدو المستقبل في ظل حكم استبدادي بدون رؤية أو حلفاء موثوق بهم ، ارتفع سعر الأرز بنسبة 40 في المائة بين الأحد والثلاثاء ، وبدأت بعض الأحياء في الإبلاغ عن نقص في السلع والكهرباء.



في منطقة الساحل المضطربة بأفريقيا ، تعتبر النيجر آخر معقل لاحترام حقوق الإنسان وسط الحركات الاستبدادية التي سيطرت على بعض جيراننا. في حين أن محاولة الانقلاب هذه مأساة للنيجيريين ، فإن نجاحها سيكون له عواقب وخيمة تتجاوز حدودنا بكثير.



بدعوة مفتوحة من مدبري الانقلاب وحلفائهم الإقليميين ، يمكن أن تقع منطقة وسط الساحل بأكملها تحت النفوذ الروسي عبر مجموعة فاغنر ، التي ظهر إرهابها الوحشي في أوكرانيا.



من المؤكد أن بوكو حرام وغيرها من الحركات الإرهابية ستستغل عدم الاستقرار في النيجر ، باستخدام بلادنا كنقطة انطلاق لمهاجمة البلدان المجاورة وتقويض السلام والأمن والحرية في العالم. سوف يكثفون جهودهم لاستهداف شبابنا بالتلقين الكريه المعادي للغرب ، مما يضعهم في مواجهة الشركاء أنفسهم الذين يساعدوننا في بناء مستقبل أكثر تفاؤلاً.



في الوقت الذي نحتاج فيه ، أدعو الحكومة الأمريكية والمجتمع الدولي بأسره لمساعدتنا في استعادة نظامنا الدستوري. إن النضال من أجل قيمنا المشتركة ، بما في ذلك التعددية الديمقراطية واحترام سيادة القانون ، هو السبيل الوحيد لإحراز تقدم دائم في مكافحة الفقر والإرهاب. لن ينسى شعب النيجر أبدًا دعمكم في هذه اللحظة المحورية من تاريخنا.



بقلم /محمد بازوم رئيس جمهورية النيجر





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