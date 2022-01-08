​زعيم حزب المحولون يؤكد أن جميع رؤساء تشاد ليسوا رجال الدولة



تحدث رئيس حزب المحولون الدكتور سكسيه مسارا ، يوم 8 يناير في ملعب إدريس محمد أويا أمام آلاف المشجعين المتجمعين في لقاء حاشد ودعا إلى الوحدة لبناء تشاد المستقبل دون غش المواطنين أو سيطرة الجيش على المدنيين.



أكد سكسيه مسارا إن هذا الجمهور هو أكبر تجمع في تاريخ هذا البلد من أجل العدالة والمساواة وأنه لن يكون هناك شيء على حاله مرة أخرى".



وفقا لزعيم المحولون "كان لتشاد عدد كبير من رؤساء الدول لكن لا يوجد رجال دولة ويضيف أن "وقت العدالة قد حان إذا لم تكن هناك عدالة فلا نعيش معا".



وذكر الجيش مكانه في ظل عهد ديمقراطية حقيقية ومكانه ليس على رأس الدولة إنهم يعرفون ذلك على حد وصفه .



وأوضح مسارا أن سعي حزبه لا يهد الاستيلاء على رئاسة الجمهورية مؤكدا أن الرئاسة أصبحت صغيرة جدًا لأن هذا الشعب النضال من أجل الكرامة.



وحث شركاء تشاد على مراعاة تعبئة الناس ورغبتهم في التغيير لأن "الوقت قد حان لتغيير البرامج في شراكاتنا ، وكما يرحب بالحس السليم للسلطات الذي أتاح عقد الاجتماع ويحيي قوات الدفاع والأمن التي كفلت أمن الاجتماع.